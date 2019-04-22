Итоги дня 21 апреля: победа Зеленского, заявление Порошенко, серия терактов на Шри-Ланке

Новости Украины: Как прошел второй тур голосования на выборах президента Украины, что сказал Владимир Зеленский после объявления результатов экзит-полов, слова Петра Порошенко после экзит-полов, серия терактов на Шри-Ланке.

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Выборы президента Украины 2019: второй тур

В воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел второй тур голосования на выборах главы государства. По результатам Национального экзит-пола результаты следующие: Владимир Зеленский - 73%, Петр Порошенко - 25,5%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Напомним, проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора, а также, что не уйдет из политики.

Явка избирателей

Явка избирателей на повторных выборах президента Украины по состоянию на 20:00 воскресенья составила 62.07% по данным всех избирательных округов по Украине.

В Центризбирком поступили данные об активности избирателей со всех 199 избирательных округов по Украине сразу после полуночи понедельника.

Наименьшая явка избирателей была в Закарпатской области - 46,38%, наибольшую явку продемонстрировали избиратели во Львовской области - 67,34% об всех зарегистрированных в граждан с правом голоса.

В Винницкой области явка составила 62,52%, в Волынской - 64,25%, Днепропетровской - 65,82%, Донецкой - 57,21%, Житомирской - 61,15%, Запорожской - 64,26%, Ивано-Франковской - 59,86%, Киевской - 64,20%, Кировоградской - 60,53%, Луганской - 56,33%, Николаевской - 60,66%.

Одесская область показала явку 58,94%, Полтавская - 64,88%, Ровенская - 60,71%, Сумская - 62,84%, Тернопольская - 63,90%, Харьковская– 64,60%, Хмельницкая - 62,65%, Черкасская область - 60,91%, Черновицкая - 54,09%, Черниговская - 62,60%, Херсонская - 57,42%, г.Киев - 65,86%.

Явка избирателей во втором туре выборов главы Украинского государства 21 апреля 2019г оказалась почти на 1,5% ниже в сравнении с первым туром.

Первое заявление Зеленского после результатов экзит-полов

После объявления результатов национального экзитпола Владимир Зеленский дал пресс-конференцию журналистам, в ходе которой сообщил о кадровых изменениях, языковой политике, минском процессе и сокращении госаппарата.

Задача №1

Победитель второго тура выборов считает освобождение украинских военнопленныхсвоей первоочередной задачей на данный момент.

"Для нас сейчас задача, я считаю, номер один - вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных, наших моряков. Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть - не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть - наших ребят домой. Это приоритетная задача", - сказал политик.

Украинский язык

"Я должен как гарант защищать украинский язык, и я это буду делать. Мы за закон об украинском языке. Но сейчас этот законопроект находится в Верховной Раде. Я думаю, там есть какие-то вопросы"", - сказал В.Зеленский.

Старая команда

"Луценко это старая команда. Мы будем назначать новых людей, и это относится не только к господину Луценко", - сказал В.Зеленский на брифинге в своем штабе в воскресенье.

Квартал 95

"Мы живем с вами в свободной демократической стране. В шутках мы понимаем, в чем проблема. Кто будет вместе меня - не знаю. А можно мне иногда появляться будет? (смеется) Это шутка. Я буду в зале, только в зале. Вообще у нас много талантливых ребят. Думаю, кто-нибудь найдется", - ответил политик.

Что сказал Порошенко после первых результатов экзит-полов?

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что выборы главы государства прошли честно и соответствуют всем демократическим стандартам.

"Выборы прошли честно, выборы прошли прозрачно, выборы прошли в полном соответствии с европейскими стандартами. Казалось бы, ну что тут такого? А я хочу подчеркнуть, что в условиях войны, в условиях российской агрессии мы с вами сохранили демократию, сохранили право выбора украинцев выбирать себе власть", - сказал Глава государства во время заявления после завершения голосования.

Он подчеркнул, что в стране безупречно прошли уже две президентские кампании, одна парламентская, местные выборы. По его словам, Украина является единственной демократической страной на постсоветском пространстве со всех народов бывшего Советского Союза, где так проходят выборы.

"Дорогие украинцы, мы едины, где есть реальное, а не бумажное право менять власть тогда, когда вы, украинцы, считаете это нужным. Это самое большое наше достижение. Это признак европейской демократической страны. И я горжусь тем, что я, Петр Порошенко, защитил это право украинцев", - заявил Президент.

Серия терактов на Шри-Ланке

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час по всему острову. Также введено ограничение на пользование социальными сетями.

"Министр обороны Шри-Ланки издал распоряжение о комендантском часе в ночное время после нескольких взрывов", - говорится в сообщении.

В результате серии взрывов в Шри-Ланке погибло уже, по меньшей мере, 290 человек. Отмечается, что около 500 человек получили ранения, а среди погибших - десятки иностранцев. По информации полиции, осуществлено 24 ареста, однако власти еще не установили, кто совершил эти нападения. Ранее сообщалось о 262 погибшие лица и 13 арестованных.