В ОРДЛО российские СМИ - один из основных источников информации

Новости Украины: Около половины жителей оккупированных территорий на Донбассе получают информацию с российского телевидения.

Жители оккупированных территорий Донбасса называют российские СМИ основным источником получения информации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, передает корреспондент.

Руководитель Центра исследований проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский заявил, что, согласно опросу на КПВВ в Донецкой и Луганской областях, 49% жителей ОРДЛО получают информацию с российских телеканалов. В то же время, на подконтрольных Украине территориях процент жителей, получающих информацию с российских СМИ, составляет всего 16%.

Кроме этого, еще 23% респондентов называют основным источником так называемые СМИ группировок «Л/ДНР».

Аналитики отмечают, что на КПВВ было опрошено значительно меньше респондентов, чем на подконтрольных Украине территориях, которые называли различные украинские СМИ. Среди основных причин получения информации с российских источников аналитики называют низкие показатели пользования Интернетом среди жителей ОРДЛО и более старший возраст.

Всего с 4 по 23 марта на КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Майорск», «Станица Луганская» было опрошено 800 человек.

Напомним, согласно опросу Фонда "Демократические инициативы", 48% жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей готовы на мир любой ценой.

Ранее сообщалось, Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Позднее на странице в Фейсбуке Постоянного представительства Украины при ООН появилось сообщение о том, что дипломаты просят о созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с введением президентом РФ упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО.

В Министерстве иностранных дел Украины выражают решительный протест решению Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Спецпредставитель Курт Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей.