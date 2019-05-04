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Итоги 3 мая: возможные даты инаугурации Зеленского, глава КС лишился визы США, морской трибунал и РФ

Итоги 3 мая: возможные даты инаугурации Зеленского, глава КС лишился визы США, морской трибунал и РФ
07:26 Сб, 4 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: В Раде спорят о возможной дате инаугурации избранного президента Зеленского. Судья Конституционного Суда не поедет в США. Россия проигнорирует морской трибунал.

Торжественная инаугурация Зеленского: когда?

В Верховной Раде 3 мая был зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским (19 мая 2019 года).

Соответствующий документ под номером 10270 от 3 мая зарегистрирован народным депутатом Сергеем Мищенко.

В свою очередь народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Виталий Курило считает нереальной предложенную дату проведения инаугурации новоизбранного президента Украины 19 мая.

В.Курило отметил, что постановление о дате инаугурации Верховная Рада может принять не раньше 14 мая. Поэтому подготовится к мероприятию и пригласить гостей на 19 мая – "малореально".

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что парламент не будет нарушать закон, и примет на первой пленарной неделе постановление о дате инаугурации новоизбранного президента.

"Незаконное обогащение" и аннулирование визы Шевчуку

Председатель Конституционного суда лишился визы США накануне визита "по приглашению" для укрепления диалогов с коллегами.

”У главы Конституционного суда Украины случилась неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении”, - говорится в заметке.

Сам председатель КСУ на своей странице в Facebook 11 марта, анонсировав свой визит в США, в частности, отметил, что это визит ”по приглашению”. ”Мною принято приглашение осуществить визит 19-21 марта в Вашингтон для укрепления диалога с нашими коллегами, освещения вызовов, стоящих перед Конституционным судом в современных условиях”, - написал Шевчук.

Россия бойкотирует морской трибунал

Российская сторона сообщила, что не будет участвовать в слушаниях по иску Украины относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге", - написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Дипломат подчеркнула, что украинская сторона требует немедленного освобождения моряков, как того предусматривает Конвенция ООН по морскому праву.

Отсутствие России на заседании Международного трибунала ООН по морскому праву ни на что не повлияет. Если суд потребует отпустить захваченных в плен украинских моряков, РФ придется выполнить его решение. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.

Жителям ОРДЛО с паспортами РФ выдают "военные билеты"

Она подчеркнула, что решение трибунала является обязательным для выполнения обеими сторонами.

Украина будет настаивать на немедленном освобождении захваченных в плен моряков и возвращении кораблей, добавила Золотарева. Она напомнила, что схожий иск против РФ в свое время подавали Нидерланды, когда россияне задержали корабль Arctic Sunrise с активистами Greenpeace на борту.

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Конституционный Суд, Украина, РФ, Украинские моряки, Владимир Зеленский, Инаугурация Зеленского, Морской трибунал.
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