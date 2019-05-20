Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (13.05 - 19.05)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 13 по 19 мая 2019 года.

Завершилась очень насыщенная на события неделя. Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

Также, предлагаем список топ-запросов по персонам, фильмам, сериалам, тв-шоу.

Запрос "Омар Хайям" (более 1 млн поисков)

Компания Google выпустила анимированный дудл в честь дня рождения знаменитого перского философа и математика Омар Хайяма.

Запросы "Победитель Евровидения-2019", "Евровидение-2019" (более 770 тыс. поисков)

В песенном конкурсе Евровидение 2019 победил представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней "Arcade".

Запросы "День вишиванки", "День вышиванки" "З Днем вишиванки" (более 200 тыс. поисков)

День вышиванки в Украине в 2019 году пришелся на 16 мая.

Запрос "День матері" (более 100 тыс. поисков)

День матери 2019 в Украине выпал на второе воскресенье мая.

Фото: pixabay

Запрос "Игра престолов 8 сезон 5 серия спойлеры" (более 100 тыс. поисков)

Поклонники считают, пятую серию восьмого сезона худшей за всю историю сериала.

Запрос "Шахтер Ингулец" (более 10 тыс. поисков)

Шахтер в четвертый раз подряд стал обладателем Кубка Украины.

Запросы "День семьи", День сім'ї (более 60 тыс. поисков)

Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая.

Запрос "Rammstein Rammstein" (более 50 тыс. поисков)

Популярная немецкая группа Rammstein, впервые за 11 лет представила сборник с 11-треками.

Запрос "З днем ангела Ірини" (более 100 тыс. поисков)

Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой".

Запрос "Инаугурация Владимира Зеленского" (более 30 тыс. поисков)

Депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления о проведении инаугурации Владимира Зеленского 20 мая.

Запрос "Холостяк 9 выпуск 11" (более 20 тыс. поисков)

"Холостяк" 9 сезона 11 выпуска начался со знакомства участниц проекта с родителями Никиты Добрынина.

Запрос "Мадонна" (более 20 тыс. поисков)

После долгих переговоров поп-звезда Мадонна согласилась выступить на сцене Евровидения и произвела там настоящий фурор.

Запрос "Джон Уик 3" (более 20 тыс. поисков)

В украинский прокат 16 мая вышел фильм "Джон Уик 3", от режиссера Чада Стахелски.

Запрос "Динамо Киев - Мариуполь" (более 20 тыс. поисков)

В рамках 29-го тура чемпионата Украины киевское Динамо на НСК Олимпийский переиграло Мариуполь со счетом 2:1.

Запрос "Манчестер сити – Уотфорд" (более 20 тыс. поисков)

В финале Кубка Англии Манчестер Сити уничтожил Уотфорд и завоевал третий трофей в этом сезоне.

Запрос "Сердючка Евровидение 2019" (более 10 тыс. поисков)

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, выступил в финале Евровидения-2019.

Запрос "MONATIK LOVE IT ритм" (более 10 тыс. поисков)

Исполнитель презентовал свой альбом, который уже называют главной музыкальной премьерой года.

Запрос "Коломойский" (более 10 тыс. поисков)

Игорь Коломойский заявил о намерении прожить в Украине ближайшие пять лет.

Запрос "Вакарчук" (более 5 тыс. поисков)

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук создает партию "Голос", с которой пойдет на выборы в Раду.

Запрос "Закон про мову" (более 5 тыс. поисков)

Закон "О функционировании украинского языка как государственного" опубликован в четверг на сайте официального издания Верховной Рады – газете "Голос Украины".

Запрос "Grumpy Cat" (более 5 тыс. поисков)

В Америке на восьмом году жизни, после недолгой болезни, скончалась всемирно известная кошка-мем Grumpy Cat ("Сердитая кошка").

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

1. Омар Хайям

2. Победитель Евровидения/Дункан Лоуренс

3. Мадонна

4. Владимир Зеленский

5. Сергей Лазарев

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

1. Джон Уик 3

2. Мстители: Финал

3. Мошенницы

4. Покемон. Детектив Пикачу

5. Капитан Марвел

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

1. Игра престолов

2. Чернобыль

3. Ривердейл

4. Люцифер

5. Полицейский с Рублёвки

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

1. Євробачення 2019

2. Холостяк

3. МастерШеф.Профессионалы

4. Право на владу

5. Дом 2

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