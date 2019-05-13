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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
16:13 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 6 по 12 мая 2019 года.

Завершилась очень насыщенная на события неделя. Предлагаем подборку самых популярных запросов украинцев в поисковой системе Google за прошедшую неделю.

Также, предлагаем список топ-запросов по персонам, фильмам, сериалам, тв-шоу.

Запросы "День матери" и "З днем матері" (более 1 млн поисков)

День матери 2019 в Украине выпадает на второе воскресенье мая. В 2019 году это 12 мая. Праздник не внесен в список государственных, поэтому выходной на понедельник не переносится.

День матери в Украине: дата и история праздника

Запросы "День победы" и "Парад победы 2019" (по более 200 тыс. запросов)

В четверг, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Для Украины Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. В этот день немецкая военная авиация бомбила Львов и другие города. С 17 сентября участником Второй мировой войны стал Советский Союз, напав на Польшу и оккупировав часть ее территории, согласно тайному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа.

Запрос "Ливерпуль Барселона" (более 200 тыс. поисков)

Ливерпуль принимал каталонскую Барселону во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Уже в самом начале встречи все пошло не по плану для Барселоны. На 7-й минуте встречи, после удара Хендерсона и сейфа от Тер Штегена Ориги добил мяч в пустые ворота.

На второй тайм сыграла замена Клоппа. Вейналдум сумел отличиться дублем всего за 2 минуты. Ну а гол Ориги окончательно выбил Барселону из Лиги Чемпионов. Ливерпуль - первый финалист.

Запрос "Аякс тоттенхэм" (более 200 тыс. поисков)

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов Аякс принимал на своем поле Тоттенхэм.

В первой половине встречи Аякс забил дважды. В самом начале встречи отличился защитник Маттейс де Лигт. А на 35-й минуте матча Хаким Зиех удвоил преимущество хозяев.

Но в начале второго тайма Тоттенхэм вернул интригу в игре. На 55 минуте отставание в счете сократил полузащитник "шпор" Лукас Моура, а спустя 4 минуты бразилец забил второй гол.

Уже в компенсированное время на 90+6 минуте все тот же Моура оформил хет-трик.

Запросы "Игра престолов 8 сезон 4 серия" и "Игра престолов 8 сезон 5 серия" (по более 100 тыс. поисков)

Неделю назад вышла 4 серия 8 финального сезона Игры престолов. Многие фанаты уже посмотрели ее и заметили в кадре интересный киноляп. На 17 минуте серии, в момент когда главные герои празднуют свою победу, на столе возле Дейенерис стоит современный стаканчик из одноименной кофейни Starbucks. 

13 мая вышла 5 серия 8 сезона, которую. также, искали в Google.

Запрос "Сергей Доренко" (более 100 тыс. поисков)

Известный российский пропагандист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва". Доренко в своих материалах и интервью неоднократно поддерживал боевиков "ЛДНР", а также аннексию Россией украинского Крыма.

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

1. Сергей Доренко

2. Володимир Зеленський

3. Меган Маркл

4. Ирина Исаева

5. Евгений Крылатов

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

1. Мстители: Финал

2. Капитан Марвел

3. Покемон Детектив Пикачу

4. Оно 2

5. Отпетые мошенницы

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

1. Игра престолов

2. Танк

3. Ранняя пташка

4. Чернобыль

5. Ривердейл

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

1. Холостяк

2. МастерШеф. Профессионалы

3. Дизель-шоу

4. Дом 2

5. Хата на тата

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