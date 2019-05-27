Жара и грозы: синоптики рассказали, какими будут последние дни весны

Новости Украины: В начале недели в Украине будет тепло, на западе и севере пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 27 мая, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь днем в западных, северных и центральных областях влажность немного повысится, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине - без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-14°, днем около 25°.

Температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, возле Приморского 15°; в Днепре возле Киева 19°.

Прогноз погоды на 27 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 27 мая в городах Украины:

Ужгород – ясно, ночью +9...+11, днем +25...+27

Львов – дождь, ночью +10...+12, днем +24...+26

Ивано-Франковск – дождь, ночью +9...+11, днем +24...+26

Тернополь – дождь, ночью +11...+13, днем +23...+25

Черновцы – ясно, ночью +11...+13, днем +24...+26

Хмельницкий – ясно, ночью +11...+13, днем +24...+26

Луцк – дождь, ночью ночью +10...+12, днем +24...+26

Ровно – ясно, ночью ночью +11...+13, днем +25...+27

Житомир – ясно, ночью +11...+13, днем +25...+27

Винница – ясно, ночью +10...+12, днем +25...+27

Одесса – ясно, ночью +13...+15, днем +24..+26

Николаев – ясно, ночью +13...+15, днем +26...+28

Херсон – ясно ночью +13...+15, днем +24..+26

Симферополь – ясно, ночью +13...+15, днем +24..+26

Кропивницкий – дождь, ночью +11...+13, днем +25...+27

Черкассы – дождь, ночью +11...+13, днем +25...+27

Чернигов – дождь, ночью +10...+12, днем +25...+27

Сумы – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +22...+24

Полтава – дождь, ночью +11...+13, днем +25...+27

Днепр – ясно, ночью +12...+14, днем +25...+27

Запорожье – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27

Донецк – ясно, ночью +13...+15, днем +23...+25

Луганск – ясно, ночью +12...+14, днем +23...+25

Харьков – ясно, ночью +12...+14, днем +24...+26

Киев – дождь, ночью +12...+14, днем +24...+26

Во вторник, 28 мая, в западных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем в Украине 24-29°.

В Киеве 28 мая - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

Прогноз погоды на 28 мая, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу 29 мая в западных областях грозовые дожди, в Карпатском регионе местами значительные дожди. Температура ночью 13-18°, днем снизится до 20-25°.

В столичном регионе 29 мая осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua

В Украине в последние дни мая преимущественно без осадков, лишь днем 30 мая в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в центральных и восточных областях до 31°.

30- 31 мая на Киевщине ожидаются кратковременные грозовые дожди (ночью 30 мая преимущественно без осадков). Температура ночью 12-17°, днем 30 мая 23-28°, 31 мая 19-24°.

Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.