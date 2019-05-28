Итоги 27 мая: Зеленский на передовой, бунт в колонии и Нафтогаз снизил цену на газ

Новости Украины: Партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины Дмитрий Разумков. В исправительной колонии в Одессе заключенные подняли бунт. Владимир Зеленский впервые съездил на передовую как президент Украины. Нафтогаз снизил цену на газ для населения. В Европарламенте объявили результаты выборов. Верховный суд отказался рассматривать законность роспуска Рады. Такими были главные новости понедельника, 27 мая, в Украине и мире.

"Слуга народа" идет на выборы: кто, когда и как

В партии "Слуга народа" назвали первые имена и даты. Возглавил ее советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Руководителем избирательного штаба партии стал Александр Корниенко. Во время президентской кампании он был мотивационным спикером "ЗЕ-команды".

Съезд политической силы будет происходить в два этапа – первый назначили на 8 июня, дату второго еще не назвали. На первом собрании представят кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии.

Дмитрий Разумков, Фото: facebook

На втором этапе съезда сформируют окончательный список кандидатов в депутаты от "Слуги народа".

Лидеры партии хотели провести публичные праймериз – то есть дать возможность избирателям проголосовать за кандидатов в списки. Но из-за ограниченности времени избирательной кампании будут идти другим путем – кандидатам выставят определенные критерии.

"Первый – это документальная проверка, второй – проверка добропорядочности, третий – профессиональная оценка",– рассказал Корниенко.

Так, кандидатов будут отбирать по заявкам на сайте политсилы после проверки соответствия требованиям партии и интервью с ее руководством и кадровиками.

"Мы запускаем проект "Лифт" – мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа", – добавил глава штаба.

А вот финансировать "Слугу народа" могут физические и политические лица. Там говорят, что они предоставляют небольшие суммы, но само количество желающих поддержать партию – большое.

При этом глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко отметил, что кампанию "Слуги народа" не будут финансировать те, кто давал деньги на президентскую кампанию Владимира Зеленского, потому что это не предусмотрено законом.

Бунт в колонии

В Южной исправительной колонии №51, что на Люстдорфской дороге, заключенные решили совершить бунт, там даже вспыхнул пожар.

Под колонию стянули военных Нацгвардии и спецназ, Люстдорфскую дорогу перекрыли.Правоохранители взяли ситуацию под свой контроль.

Троих медработников и троих охранников, которых заключенные держали в заложниках, освободили. Пятерых участников беспорядков вывезли из исправительного учреждения.

"По словам моего представителя, нарушения прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима",– отметила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

Никому из заключенных во время бунта не удалось убежать.

Зеленский впервые на передовой как президент

Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку – и сразу на передовую. Там глава государства осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Зеленский пообщался с бойцами насчет бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом и укомплектования подразделений.

"Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения",– идет речь в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский заслушал доклад командующего операции Объединенных сил Александра Сирского о ситуации в районе боевых действий.

Нафтогаз снизил цену на газ для населения

Нафтогаз намерен снизить цены на газ для населения в июле на 8%, сообщил глава правления компании Андрей Коболев. "В июле Нафтогаз будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)", - сказал он.

В июне 2019 НАК снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,9% (на 496 гривен) по сравнению с действующей в мае - до 5,803 тысяч гривен за 1000 кубометров с НДС.

Отмечалось, что такая цена актуальна для потребителей, которые закупают газ объемом более 50 тыс. Куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

В Европарламенте объявили результаты выборов

В ЕС прошли выборы в Европейский парламент, которые во многом определят будущее региона на ближайшие пять лет. Выросла поддержка правых популистов и евроскептиков, которые выступают, среди прочего, за сближение с Россией. Их поддержка оказалась высокой в отдельных странах, но в целом по ЕС - ниже прогнозируемой. Проевропейские партии получили 80 процентов мест.

Верховный суд отказался рассматривать законность роспуска Рады

Кассационный административный суд Верховного суда не станет рассматривать иски о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. В ВС решили, что рассмотрение на предмет соответствия Конституции правовых актов ВР и президента относятся к полномочиям Конституционного суда.