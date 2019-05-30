Итоги 29 мая: Трагедия на шахте, законопроект об импичменте и Саакашвили вернулся

Новости Украины: Во Львовской области на шахте погибли два горняка. Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте. ПЦУ признала недействительными все документы УПЦ КП. Михаил Саакашвили вернулся в Украину. В Латвии избрали нового президента. Такими были главные новости вторника, 29 мая, в Украине и мире.

Во Львовской области на шахте погибли два горняка

В селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка.

Всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Львовщине, где в Сокольском районе на шахте "Лисова" в результате аварии погибли два горняка, сообщил, что созывает заседание Совета национальной безопасности и и обороны, который рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - цитирует Зеленского пресс-служба глава государства после посещения им шахты в среду вечером.

В информации отмечается, что "ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая".

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Законопроект об импичменте, автором которого стал президент Владимир Зеленский, зарегистрирован в Верховной Раде. Соответствующую инициативу на рассмотрение парламента предложили в Администрации президента.

Проект закона предусматривает механизм досрочного отстранения главы страны от занимаемой должности и регулирует процедуру и положения импичмента президента.

"Мы передали в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от власти", - сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на брифинге в Киеве в среду.

Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.

"Это целостный законопроект о процедуре импичмента", - пояснил он.

Представитель президента в Раде также сообщил, что вместе с законопроектом об импичменте президента в очередной раз в Верховную Раду направлено обращение главы государства, чтобы Верховная Рада не забыла, что у нее лежит законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности" – сказал Стефанчук.

ПЦУ признала недействительными все документы УПЦ КП

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", изданные после 30 января 2019 года, недействительны.

Соответствующий указ митрополита Киевского и всея Украины Епифания обнародован на сайте ПЦУ в среду, 29 мая.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, изданные после 30 января 2019 г., являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви)", - говорится в документе.

Саакашвили вернулся в Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. В Борисполе его встречали с песнями и караваем. Политик заявил, что не будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду, но намерен способствовать обновлению украинского политикума.

"Я с удовольствием поучаствовал в создании площадок для новых идей. Меня никакие должности не привлекают. Я был на многих должностях в двух странах и прямо скажу, что сейчас скажи мне куда-либо в кабинет… вообще не привлекает меня эта жизнь, потому что денег я этим не заработал, шишек я себе на этом наломал, при этом если не поменять систему, меня эта система засосет и опять будет такой стиль, что опять этот человек пытается что-то делать и опять ничего не выходит. Не мой стиль, не хочу", - сказал он в интервью на телеканале "Наш" в среду вечером.

Новые кадровые назначения

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Валерия Гелетеяс должности начальника Управления государственной охраны (УГО) и назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича.

Указом президента №333/2019, опубликованном на сайте главы Украинского государства в среду вечером, Зеленский удовлетворил рапорт об отставке Гелетея.

Следующим же указом (№334/2019) президент Украины назначил "Оцерклевича Алексея Ярославича начальником Управления государственной охраны Украины".

Еще одним указом (№335/2019) Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.

При этом указом №336/2019 президент назначил на эту должность Вячеслава Штучного.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский своим указом назначил Максима Донца заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны.

В Латвии избрали нового президента

Сейм избрал в среду на должность президента Латвии судью Суда Евросоюза Эгила Левитса, которого выдвинули на должность представители правящей коалиции.

За его кандидатуру проголосовал 61 депутат.

На должность президента выдвигались три кандидата: Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат "KPV LV" Дидзис Шмитс.

Выборы президента проходили в парламенте в открытом режиме, Левитса поддержали 61 депутат из 93 в первом же раунде голосования. Для избрания нужно было набрать минимум 51 голос.