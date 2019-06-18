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Итоги дня 17 июня: Встреча Зеленского и Макрона, Харлан завоевала золотую медаль

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Итоги дня 17 июня: Встреча Зеленского и Макрона, Харлан завоевала золотую медаль
09:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч в Париже, украинка Ольга Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию, бывший президент Египта умер в зале суда. Это и другие новости за 17 июня.

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Зеленский встретился с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский просит сохранить санкционное давление на Российскую Федерацию для помощи в завершении войны на Донбассе и возвращении оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма под украинскую юрисдикцию.

"Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в минском переговорном процессе. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий – это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Единственный путь к миру – это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить", - сказал он на совместном брифинге.

Зеленский считает, что председательствование Франции в "большой семерке" в этом году будет способствовать сохранению санкций против РФ.

Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО, а будет продолжать действовать в рамках Минского процесса.

"Мы не готовы к диалогу с "сепаратистами" ... Мы готовы действовать в минском формате, мы готовы в минском формате продолжать отношения", - заявил он.

Также Зеленский отметил, что Украина готова прекратить огонь на Донбассе.

Переговоры в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран-участниц переговоров в "нормандском формате" в ближайшее время проведут встречу и подготовят следующую встречу на высшем уровне.

"Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата", - заявил он.

"Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров ("нормандского формата" - прим. ред.). Это и является ключевым вопросом", - добавил президент.

Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате (Украина, Франция, Германия и РФ), но перед этим должны быть сделаны шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства.

"Когда время наступит, мы сможем – Франция готова – провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - заявил Макрон.

Елена Зеленская и Бриджит Макрон пообщались

В рамках официального визита президента Украины во Францию Елена Зеленская встретилась с женой президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце.

"Жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками", - говорится в сообщении.

Фото: www.president.gov.ua

В свою очередь, Елена Зеленская рассказала о своих идеях относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она также пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну.

Бывший президент Египта умер прямо в зале суда

Бывший президент Египта Мухаммад Мурси в возрасте 67 лет скончался после выступления в суде.

Государственное телевидение сообщило, что Мурси после судебного заседания потерял сознание, его отвезли в больницу, где он в дальнейшем скончался.

"Он выступал перед судьей в течение 20 минут, затем стал очень подвижным и потерял сознание. Его быстро доставили в больницу, где он позже скончался", - цитирует представителя суда Aljazeera.

Мурси был первым демократически избранным президентом Египта в 2012 году. В 2013 году он был отстранен от власти военными.

В 2015 году по обвинению в причастности к массовому бегству из тюрьмы в 2011 году Мурси приговорили к смертной казни - в 2016 году кассационный суд отменил это решение.

Харлан стала победительницей чемпионата Европы по фехтованию

В финале турнира саблисток Харлан взяла верх над француженкой Манон Брюне (15:12). Для Харлан это восьмой титул чемпионки Европы, шесть из которых - индивидуальные.

Отметим, что полуфинале континентального первенства украинка разобралась с представительницей Венгрии Анной Мартон (15:10). А Брюне в свою очередь переиграла самую заклятую соперницу Харлан россиянку Софью Великую – 15:11.

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Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Бриджит Макрон, Елена Зеленская, Итоги дня 17 июня, Главные новости 17 июня, Официальный визит в Париж, Победа Ольги Харлан, Экс-президент Египта умер.
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