Итоги дня 19 июня: погиб нардеп Тымчук, найдена мертвой пропавшая девочка, новости по делу МН17

Новости Украины: В Киеве во время чистки наградного оружия погиб народный депутат Дмитрий Тымчук, названы подозреваемые в сбитии Боинга на Донбассе в 2014 году, в Одесской области нашли тело 11-летней пропавшей девочки Дарьи Лукьяненко.

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Гибель нардепа Дмитрия Тымчука: все подробности

В Киеве в среду в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Кто такой Дмитрий Тымчук?

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в Чите (РСФСР). Детство провел в ГДР, где его отец проходил службу в составе группы советских войск, а юность - в Бердичеве Житомирской области. Окончил Бердичевский политехнический колледж.

В 1995 году закончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. 1995 - 1997 годах Тымчук проходил службу в войсках противовоздушной обороны.

С 1997 по 2000 год работал в штабе Национальной гвардии. С 2000 по 2012 год работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины. Во время служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке, Ливане и Косово.

На внеочередных парламентских выборах в Украине 2014 года был избран народным депутатом Украины 8-го созыва от украинской партии Народный фронт.

Версии трагедии назвали в МВД

Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата. По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, следствие также не исключает в том числе убийство и неосторожное обращение с оружием.

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил Шевченко на вопрос о версии смерти депутата.

Правоохранители проведут экспертизы, будут изучать, с какой позиции стрелял, кто стрелял, был ли это сам Дмитрий Тымчук, было ли это неосторожное обращение с оружием или это было убийство.

Кроме того, в полиции Киева сообщили, что близкое к погибшему народному депутату Дмитрию Тымчуку лицо заявило о возможном отсутствие нескольких ювелирных изделий.

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств.

Сбитие малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году

Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.

Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия:

Сергей Дубинский (позывной "Хмурый") - глава разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ. Его считают организатором боевого применения установки.

Игорь Гиркин (позывной "Стрелок") - министр обороны "ДНР". Утром 18 июля участвовал в разговоре с Дубинским, который связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Вероятно, Стрелков также был полностью осведомлен о поставках "Бука" из России.

Олег Пулатов (позывной "Гюрза") - подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск. Причастен к перевозке "Бука" и организации охраны района падения обломков сбитого самолета. Считается, что он был возле установки в момент пуска.

Леонид Харченко (позывной "Крот") - гражданин Украины, командир "разведывательного батальона во "2-м отделе ГРУ ДНР", причастен к охране установки" Бук "в районе места пуска южнее Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и дальнейшую эвакуацию "Бука" в Россию.

Прокуратура Нидерландов выдаст международные ордера на арест и объявит в розыск четырех подозреваемых в сбивании малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Пропавшую в Одесской области 11-летнюю девочку нашли мертвой

11-летняя Даша Лукьяненко, исчезнувшая днем 13 июня в пгт Ивановка Одесской области, по предварительным данным, найдена погибшей на территории одного из домовладений того же поселка.

"Только при отработке территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили предварительно труп пропавшей Дарьи Лукьяненко. В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками ребенка", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, в настоящее время владельца дома, как главного подозреваемого, доставили в отделение полиции.

Что было известно об исчезновении девочки?

Исчезла 11-летняя девочка в поселке Ивановка в Одесской области еще 13 июня. Дария шла на танцевальный кружок, но пропала недалеко от местного рынка.

В сети даже ходили слухи, что люди возле рынка слышали крик, а собаки там теряли след. Близкие и друзья семьи до последнего надеялись, что ребенок жив, ведь на следующий день после исчезновения включался ее телефон.

Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Орландо штата Флорида официально объявил о начале кампании по переизбранию на должность президента и обвинил демократов в желании уничтожить страну.

"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы. (...) Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

"Я много раз говорил, что мы осушим болото, и именно это мы сейчас и делаем. Мы осушаем болото. Вот почему болото так яростно и яростно сопротивляется. Последние два с половиной года мы находимся в осаде", - заявил президент США.

"Наши радикальные противники-демократы движимы ненавистью и яростью. Они хотят уничтожить вас, и они хотят уничтожить нашу страну, какой мы ее знаем. Это неприемлемо, этого не произойдет", - сказал Трамп.

В течение первых 15 минут своего выступления Трамп нападал на демократов.