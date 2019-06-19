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Полиции сообщили о пропаже "ювелирки" с дома Тымчука

Полиции сообщили о пропаже "ювелирки" с дома Тымчука
22:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины: Близкое к погибшему депутату ДмитриюТымчуку лицо заявило о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий.

Близкое к погибшему сегодня народному депутату Дмитрию Тымчуку лицо заявило о возможном отсутствие нескольких ювелирных изделий.

Об этом  сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

”В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий”, - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств.

Погиб нардеп Тымчук: биография, комментарии коллег и последние новости о его смерти

Напомним, в Киеве в среду в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата из фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, в том числе убийство и неосторожное обращение с оружием.

По факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего в среду народного депутата Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт")

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Киев, Нардеп, Дмитрий Тымчук, Нацполиция.
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