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Понедельник, 15.07.2019
Данилюк в США обсудил вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества
Данилюк в США обсудил вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества
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Встреча Денисовой и Москальковой: о чем договорились омбудсмены
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Украинские синхронистки выиграли "золото" чемпионата мира в хайлайте
В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса
В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
16:22 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 8 по 14 июля 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

08.07.2019 - 14.07.2019

Атлас викенд

9-14 июля на ВДНХ состоится один из самых масштабных фестивалей лета Atlas Weekend, который традиционно объединит украинских и иностранных звезд, представляющих разные жанры. Кроме того, будет обустроено множество различных зон и специальный кемпинг для тех, кто захочет жить на территории феста.

Atlas Weekend 2019: дата, место проведения и гости фестиваля

Зеленский таможня

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении.

Вступ 2019

Артур Пирожков алкоголичка

Уимблдон 2019

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон, защитив титул, завоёванный в 2018 году. В финальном матче Джокович в пяти сетах нанёс поражение второй ракетке соревнований, швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 12:12 (7:3). Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале.

Встреча продолжалась 4 часа 55 минут – это самый длинный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории.

Рейтинг партий

Петра и Павла

Очередной летний церковный праздник Петра и Павла 2019 мы отметили 12 июля. Этот день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу.

Поздравления с днем Петра и Павла в стихах

Камерон Бойс

Музика 2019

Лохина

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

1. Владимир Зеленский

2. Камерон Бойс

3. Ярослав Годунок

4. Элина Свитолина

5. Ирина Шейк

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

1. Джон Уик 3

2. Мстители: Финал

3. Человек-паук: Вдали от дома

4. Малефисента. Владычица тьмы

5. После

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

1. Очень странные дела

2. Большая маленькая ложь

3. Дневники вампира

4. Ривердейл

5. Чорнобиль

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Google, Тренд, Поиск, Гугл, Гугл тренд, Атлас викенд.
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