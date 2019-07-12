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Пятница, 12.07.2019
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Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника

Поздравления с днем Петра и Павла в стихах

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Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
08:40 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Не забудьте поздравить с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких.

Очередной летний церковный праздник Петра и Павла 2019 мы отмечаем сегодня, 12 июля. Этот день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу.

 

В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

 

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

С днем Петра и Павла поздравляю.

Утром с чистым сердцем помолись.

Я от всей души тебе желаю,

Чтоб вошла Удача в твою жизнь.

 

Каждый миг пусть радостью наполнится,

Пусть задор всегда в тебе горит,

И пусть все мечты твои исполнятся

И Господь всегда тебя хранит.

С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на Вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда от смеха не устать,

 

Семьи процветают и крепчают,

Замедляют быстрый ход года,

И глаза от радости сияют,

Улыбок и веселья на века!

Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника

С Днем апостолов святых —

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых —

Радости, добра.

 

Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

День великий и святой настал,

Петра и Павла почитают,

Желаю благ тебе, удачи и добра,

Пусть святость дом всегда твой охраняет.

 

Пусть горе и беда пройдет,

А свет всю жизнь твою лишь наполняет,

Мечта твоя пусть оживет,

Сомненья душу не терзают!

Если лихо, безнадёжно,

Нету сдвигов никаких,

В день июльский помяните,

Вы сподвижников двоих.

 

Павел даст в делах удачу,

Петр дарует вам успех,

От лукавого избавит,

Не введёт в житейский грех.

 

Кто не верил, тот поверит,

В покровителей своих,

Защитят, спасут, поддержат,

Два Апостола Святых.

С днем Святых Петра и Павла

Я вас поздравляю,

Веры крепкой и надежды

В день особенный желаю.

 

Пусть любовь вам душу греет,

Будут сила и терпение,

А в сердцах живет всегда

Кротость, нежность и смирение.

 

Пусть Святые не оставят

Вас в нелегкие моменты,

Дарят силы и советы,

Посылают вдохновение.

Знаменательные события в истории: 12 июля 2019 года

Пускай в День Павла и Петра

Пошлет вам Бог благословение,

Здоровья много и добра,

Любви, тепла и вдохновения!

 

Пускай святые принесут

В семью лишь мир, любовь и лад!

А в дом — достаток и уют,

Чтоб счастьем каждый был богат!

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