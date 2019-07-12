Поздравления с днем Петра и Павла в стихах

Очередной летний церковный праздник Петра и Павла 2019 мы отмечаем сегодня, 12 июля. Этот день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу.
В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
С днем Петра и Павла поздравляю.
Утром с чистым сердцем помолись.
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб вошла Удача в твою жизнь.
Каждый миг пусть радостью наполнится,
Пусть задор всегда в тебе горит,
И пусть все мечты твои исполнятся
И Господь всегда тебя хранит.
С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на Вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от смеха не устать,
Семьи процветают и крепчают,
Замедляют быстрый ход года,
И глаза от радости сияют,
Улыбок и веселья на века!
С Днем апостолов святых —
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых —
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
День великий и святой настал,
Петра и Павла почитают,
Желаю благ тебе, удачи и добра,
Пусть святость дом всегда твой охраняет.
Пусть горе и беда пройдет,
А свет всю жизнь твою лишь наполняет,
Мечта твоя пусть оживет,
Сомненья душу не терзают!
Если лихо, безнадёжно,
Нету сдвигов никаких,
В день июльский помяните,
Вы сподвижников двоих.
Павел даст в делах удачу,
Петр дарует вам успех,
От лукавого избавит,
Не введёт в житейский грех.
Кто не верил, тот поверит,
В покровителей своих,
Защитят, спасут, поддержат,
Два Апостола Святых.
С днем Святых Петра и Павла
Я вас поздравляю,
Веры крепкой и надежды
В день особенный желаю.
Пусть любовь вам душу греет,
Будут сила и терпение,
А в сердцах живет всегда
Кротость, нежность и смирение.
Пусть Святые не оставят
Вас в нелегкие моменты,
Дарят силы и советы,
Посылают вдохновение.
Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья много и добра,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай святые принесут
В семью лишь мир, любовь и лад!
А в дом — достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!