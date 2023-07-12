День Петра и Павла 12 июля: что можно и нельзя делать в этот праздник

Под запретом — тяжелый физический труд

Православная церковь 12 июля отмечает День памяти святых апостолов Петра и Павла, который является окончанием Петрова поста. Этот праздник имеет большое значение как в церковном календаре, так и в народном.

Несмотря на грустное событие (оба апостола умерли мученической смертью), этот день является праздником. В истории православной церкви такие случаи не редкость, особенно когда день казни первоверховных апостолов считается днем победы над смертью. Петр и Павел были казнены в Риме в один и тот же день. Существует версия, что это произошло с разницей в год.

12 июля существовала традиция организовывать "гулянки Петровки", когда люди водили хороводы. Иногда проводились игры, в которых парни, закрывая лица платками, ходили среди девушек. Если девушка угадывала парня, то ей предсказывалось, что она скоро выйдет замуж. В преддверии праздника в старину убирали свои дома, создавали красивые венки из полевых цветов и надевали их на службу в церковь.

Наши предки считали, что в Петров день солнечные лучи обладают особым волшебным воздействием. Они не только наполняют энергией, но и вдохновляют каждого на удачу и достижение успеха.

Что нельзя делать 12 июля

Заниматься любым физическим трудом, убираться в доме — счастье можно вымести и удачу.

Жениться и венчаться — к разладу в семье.

Шить и вязать — можно навлечь на себя и всех своих родственников неприятности.

Брать деньги взаймы, отдавать их в долг, пересчитывать купюры — все это может привести к нищете.

Напомним, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.