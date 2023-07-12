День Петра та Павла 12 липня: що можна і не варто робити у це свято

Під забороною — важка фізична праця

Православна церква 12 липня відзначає День пам’яті святих апостолів Петра та Павла, який є закінченням Петрового посту. Це свято має значення як у церковному календарі, так і у народному.

Попри сумну подію (обидва апостоли померли мученицькою смертю), цей день є святом. В історії православної церкви такі випадки не рідкість, особливо коли день страти первоверховних апостолів вважається днем перемоги над смертю. Петро і Павло були страчені в Римі в той самий день. Існує версія, що це сталося з різницею в рік.

12 липня існувала традиція організовувати "гулянки Петрівки", коли люди водили хороводи. Іноді проводилися ігри, у яких хлопці, закриваючи обличчя хустками, ходили серед дівчат. Якщо дівчина вгадувала хлопця, їй передбачалося, що вона незабаром вийде заміж. Напередодні свята за старих часів прибирали свої оселі, створювали гарні вінки з польових квітів і одягали їх на службу в церкву.

Наші предки вважали, що в Петрів день сонячні промені мають особливу чарівну дію. Вони не тільки наповнюють енергією, а й надихають кожного на удачу та досягнення успіху.

Що не можна робити 12 липня

Займатися будь-якою фізичною працею, прибиратися в домі — щастя можна вимести та удачу.

Одружуватися і вінчатись — до розладу в сім’ї.

Шити і в’язати — можна накликати на себе та всіх своїх родичів неприємності.

Брати гроші в борг, віддавати їх у борг, перераховувати купюри — все це може призвести до злиднів.

Нагадаємо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.