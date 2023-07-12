З Днем Петра та Павла 2023: привітання зі святом

Найкрасивіші привітання до свята Петра та Павла 12 липня

У середу, 12 липня, християни східного обряду відзначають День Петра та Павла, який є закінченням Петрова посту. В інтернеті сьогодні повно привітань зі святом Петра та Павла, включаючи листівки, вірші та прозу, але на сайті "Телеграф" можна знайти найкращі привітання зі святом Петра та Павла, присвячені цій важливій православній події!

Красиве привітання з днем Петра і Павла, — апостолів, які загинули за свою віру в Христа від рук язичників, чудово підходить для привітань зі святом Петра та Павла. Просто виберіть листівку, що сподобалась, вірш або привітання Петра і Павла своїми словами і надішліть його в соціальній мережі або месенджері своїм близьким, родичам і друзям.

Привітання Петра та Павла з іменинами також будуть доречними. Привітання з днем святих Петра та Павла 12 липня піднімуть настрій рідним людям. "Телеграф" пропонує найкращі привітання зі святом святих Петра та Павла, яке має велике значення у церковному календарі.

Привітання з днем Павла та Петра 12 липня

Від щирого серця хочу привітати з великим святом — з Днем Петра та Павла! Нехай ці святі будуть надійним захистом Вашого дому та всієї родини від негоди. Нехай Бог благословить Вас на багато щасливих років, а на душі завжди буде світло, радісно і добре. Доброго здоров’я, чистих помислів, щирих людей та справжнього кохання!

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Вітаю з Днем Петра та Павла! Бажаю миру та достатку, добра на життєвому шляху, а також сил, здоров’я, розуміння рідних, добрих думок та добрих справ. І нехай святі апостоли бережуть тебе і твою сім’ю від злих язиків, страшних бід та негоди.

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У День Петра та Павла бажаю тобі тепла, добра, світла та Божої благодаті. Нехай всі члени сім’ї будуть здоровими, у сім’ї панують мир та гармонія, турбота та ніжність. Нехай усе ладиться у роботі та у справах домашніх. Бажаю радості та удачі, квітучого здоров’я та благополуччя!

Сьогодні день Петра і Павла,

Бажаю в благодатний день,

Щоб удача обіймала,

А негаразди втекли геть.

Хай тільки добре трапляє,

Печалі вас повз обійдуть,

І щастя в дім твій завітає,

А біди тебе не знайдуть!

***

У день святих Петра та Павла

Побажаю щастя в дім,

Благодать, щоб зігрівала,

І завжди щастило всім!

Нехай Петро й Павло святі

І тебе, і близьких всіх

Бережуть своєю силою,

Щоб життя не бруднив гріх!

***

У світлий день Петра і Павла

Побажання ти прийми

Мудрим бути зичу й вправним,

Дружно з близькими живи.

Нехай святі направляють

По дорогах непростим.

Нехай сумніви не терзають.

Щастя, миру, доброти!

Нагадаємо, що попри сумну подію (обидва апостоли померли мученицькою смертю), цей день є святом, адже ця подія вважається днем перемоги над смертю. Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити в день Петра та Павла за народними прикметами.