С Днем Петра и Павла 2023: поздравления с праздником

Самые красивые поздравления к празднику Петра и Павла 12 июля

В среду, 12 июля, христиане восточного обряда отмечают День Петра и Павла, который является окончанием Петрова поста. В интернете сегодня полно поздравлений с праздником Петра и Павла, включая открытки, стихи и прозу, но на сайте "Телеграф" можно найти самые лучшие поздравления с праздником Петра и Павла, посвященные этому важному православному событию!

Красивое поздравление с днем Петра и Павла, — апостолов, погибших за свою веру в Христа от рук язычников, отлично подходит для поздравлений с праздником Петра и Павла. Просто выберите понравившуюся открытку, стих или поздравления Петра и Павла своими словами и отправьте его в социальной сети или мессенджере своим близким, родственникам и друзьям.

Поздравления Петра и Павла с именинами также будут кстати. Поздравления с днем святых Петра и Павла 12 июля поднимут настроение родным людям. "Телеграф" предлагает самые лучшие поздравления с праздником святых Петра и Павла, который имеет большое значение в церковном календаре.

Поздравления с днем Павла и Петра 12 июля

От всей души хочу поздравить с великим праздником — с Днем Петра и Павла! Пускай эти святые будут надежной защитой Вашего дома и всей семьи от ненастья. Пусть Бог благословит Вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло, радостно и хорошо. Доброго здоровья, чистых помыслов, искренних людей и настоящей любви!

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Поздравляю с Днём Петра и Павла! Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

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В День Петра и Павла желаю тебе тепла, добра, света и Божьей благодати. Пускай все члены семьи будут здоровыми, в семье царят мир и гармония, забота и нежность. Пусть всё ладится в работе и в делах домашних. Желаю радости и удачи, цветущего здоровья и благополучия!

Пускай в День Павла и Петра

Пошлет вам Бог благословение,

Здоровья много и добра,

Любви, тепла и вдохновения!

Пускай святые принесут

В семью лишь мир, любовь и лад!

А в дом — достаток и уют,

Чтоб счастьем каждый был богат!

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В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

***

Сегодня день Петра и Павла.

Желаю в благодатный день,

Чтобы удача обнимала,

А все невзгоды скрылись в тень.

Пусть только доброе случится,

Печали мимо обойдут.

Пусть счастье в дом твой постучится,

А беды адрес не найдут!

Напомним, что несмотря на грустное событие (оба апостола умерли мученической смертью), этот день является праздником, ведь это событие считается днем победы над смертью. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в день Петра и Павла по народным приметам.