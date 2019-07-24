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Потепление не скоро: в Украине 24-25 июля холодные грозовые дожди

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Потепление не скоро: в Украине 24-25 июля холодные грозовые дожди
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В Украине сохраняется прохладная погода с обильным количество дождей на всей территории страны.

В Украине в среду, 24 июля почти во всех регионах синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и в некоторых областях – понижение температуры воздуха.

Как передает Укргидрометцентр, в среду будет сухо только в южных областях. Там ожидается солнечная погода. Ночная температура составит +18 +19 градусов, днем воздух прогреется до +27 +29 градусов.

Западные области Украины преимущественно будут в зоне кратковременных дождей и гроз. Сухо будет только на Закарпатье. Ночью ожидается +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут +23 +26 градусов.

В северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и ливни. Ночью +15 +17 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше +22 +25 градусов.

На востоке страны пройдут грозы и сильные ливни. Ночью ожидается +18 +20 градусов, днем температура воздуха поднимется до +25 +29 градусов.

Прогноз погоды на среду, 24 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Львов – +23...+25, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Тернополь – +23...+25, дождь, гроза
  • Черновцы – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Хмельницкий – +23...+25, дождь, гроза
  • Луцк – +23...+25, дождь, гроза
  • Ровно – +23...+25, дождь, гроза
  • Житомир – +23...+25, дождь
  • Винница – +23...+25, дождь
  • Одесса – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +24...+26, дождь
  • Черкассы – +23...+25, дождь
  • Чернигов – +23...+25, дождь
  • Сумы – +23...+25, дождь
  • Полтава – +23...+25, дождь
  • Днепр – +25...+27, дождь
  • Запорожье – +26...+28, дождь, гроза
  • Донецк – +26...+28, дождь, гроза
  • Луганск – +26...+28, дождь, гроза
  • Харьков – +24...+26, дождь, гроза
  • Киев – +22...+24, дождь

Прогноз погоды на 24 июля

В Киеве 24 июля ожидается кратковременный дождь, возможен ливень. Ночная температура воздуха составит +14 +16 градусов. Днем немного потеплеет, до +22 +24 градусов.

Согласно прогнозу, 25-26 июля ночью местами небольшой дождь, днем умеренные грозовые дожди; только в Одесской, Николаевской областях 25 июля также в западной части без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южной части и на Закарпатье до 29°.

25-26 июля в столичном регионе ночью местами небольшие, днем умеренные грозовые дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

Прогноз погоды на 25 июля

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Украине 24 июля местами дожди даже могут переходить в ливни и возникать шквалы. Так будет практически во всех областях.

Южная часть Украины, правда, будет принадлежать сухой солнечной погоде, лишь на юге Крыма вероятность дождя с грозой.

Температура воздуха в среду составит + 23 + 26 градусов, на юге и востоке, а также в Днепре и районах ожидается + 26 + 30 градусов.

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В Киеве в среду ощущаться процессы конвергенции - кратковременный дождь и гроза. Ночью в столице + 13 + 16 градусов, завтра днем предполагается + 22 + 25 градусов.

Ближайшее потепление придет к нам выходные, а в понедельник, 29 июля, снова ощутимо похолодает.

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