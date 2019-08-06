Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (29.07. - 04.08)

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ТОП-10 ЗАПРОСОВ
29.07.2019 - 04.08.2019
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Погода
Пожар в Сибири
В 11 регионах России продолжают гореть 3 млн гектаров лесов. Местные власти утверждают, что тушение пожаров в труднодоступных и удаленных районах экономически нецелесообразно.
Специалисты нашли способ тушения пожаров в Сибири.
Форсаж 2019
Опубликован сюжет и трейлер "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Поклонники культового фильма "Форсаж" смогут насладиться девятой частью, которая называется "Форсаж: Гоббс и Шоу". Еще в апреле сеть облетел новый официальный трейлер киноленты.
Вступ 2019
В Минобразовании сообщили, что в этом году вступительная кампания прошла в установленные сроки.
”Вступительная кампания прошла полностью в установленные сроки. Все события, которые были запланированы на определенное время, в это время происходили. Поэтому, в принципе, вступительная кампания завершается на позитивной ноте, на том, что поступающие получили возможность реализовать все свои права, предусмотренные законом”, - сказал Шаров.
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