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Вторник, 06.08.2019
ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210
ЦИК приняла протокол об итогах голосования на округе №210
Генпрокуратора вызвала Гонтареву на допрос
Генпрокуратора вызвала Гонтареву на допрос
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"
Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (29.07. - 04.08)

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (29.07. - 04.08)
15:10 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 29 июля по 4 августа 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

ТОП-10 ЗАПРОСОВ

29.07.2019 - 04.08.2019

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Погода

Пожар в Сибири

В 11 регионах России продолжают гореть 3 млн гектаров лесов. Местные власти утверждают, что тушение пожаров в труднодоступных и удаленных районах экономически нецелесообразно.

Специалисты нашли способ тушения пожаров в Сибири.

Форсаж 2019

Опубликован сюжет и трейлер "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Поклонники культового фильма "Форсаж" смогут насладиться девятой частью, которая называется "Форсаж: Гоббс и Шоу". Еще в апреле сеть облетел новый официальный трейлер киноленты.

Вступ 2019

В Минобразовании сообщили, что в этом году вступительная кампания прошла в установленные сроки.

”Вступительная кампания прошла полностью в установленные сроки. Все события, которые были запланированы на определенное время, в это время происходили. Поэтому, в принципе, вступительная кампания завершается на позитивной ноте, на том, что поступающие получили возможность реализовать все свои права, предусмотренные законом”, - сказал Шаров.

Фильмы 2018-19

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Алкоголичка

Охрана отмена

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Вилли Токарев

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Мстители финал

Человек-паук: Вдали от дома

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Большая маленькая ложь

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Острые козырьки

Ривердейл

Дневники вампира

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Все по теме:

Google, Гугл, Гугл тренд, Ривердэйл, Google trand, 104 мой кабинет, Пожар в Сибири, Форсаж 2019.
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