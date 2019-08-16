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Растрата 8,6 млн "Центрогазом": НАБУ завершило расследование

Растрата 8,6 млн "Центрогазом": НАБУ завершило расследование
01:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:НАБУ объявило о завершении расследования растраты 8,6 миллиона "Центрогаза".

Детективы НАБУ совместно с управлениями Генпрокуратуры Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование факта растраты 8,6 млн грн "Центрогаза".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ совместно со следователями управления специальных расследований ГПУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование факта растраты 8,6 млн грн дочернего предприятия "Центрогаз", входящего в состав ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, накануне увольнения с должности, летом 2017 года, теперь уже бывший руководитель ГП "Центрогаза" заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа за 9,035 млн грн в коммерческой компании на обременительных для "Центрогаза" условиях.

Так, по этому договору "Центрогаз" должен осуществить полную предоплату или в другом случае продавец освобождался от поставки, а ГП обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа.

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"Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель "Центрогаза" распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ при таких условиях "Центрогаз" не получил", - подчеркнули в бюро.

Как отмечается, расследование приведенных фактов осуществлялось с апреля 2019 года.

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ГПУ, SAP, НАБУ, Растрата, Центрогаз.
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