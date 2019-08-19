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В деле Грымчака открылись новые обстоятельства - адвокат

В деле Грымчака открылись новые обстоятельства - адвокат
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Адвокат Грымчака заявляет, что в деле открылись новые обстоятельства.

Адвокат замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что при рассмотрении апелляционных жалоб на решение Деснянского райсуда Чернигова сторона защиты в суде откроет некоторые новые обстоятельства.

"Еще не представлены апелляции. Я думаю, что вам (журналистам - ред.) будет очень интересно в апелляционном суде, - будут открыты некоторые новые обстоятельства стороной защиты. Когда будет (апелляционное рассмотрение - ред.), мы всем сообщим в обязательном порядке", - сказала Матяш.

Как сообщалось ранее, Юрия Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн доллара взятки. По версии следствия, мужчины попались "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долларов. На суде отмечалось, что деньги нашли в квартире Овдиенко. Сейчас Грымчак обвиняется в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору с группой лиц в особо крупных размерах.

Грымчак работает в должности заместителя министра с марта 2017 года. По данным МинВОТ, задержание не связано с исполнением им должностных обязанностей.

Прокурор Грымчака заявляет, что тот находится в СИЗО законно

16 августа Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога.

После того, как судья завершила зачитывать постановление, Матяш отметила, что в постановлении подозреваемого называют Михайлович, хотя он Николаевич. В связи с этим адвокат требовала, чтобы заместителя министра выпустили из-под стражи, поскольку в постановлении говорится о другом человеке.

17 августа, Деснянский райсуд Чернигова исправил ошибки, допущенные накануне в решении об избрании меры пресечения Юрию Грымчаку и таким образом оставил его под стражей.

Также адвокат Юрия Грымчака Татьяна Матяш сообщала, что защита обжалует постановление Деснянского районного суда Чернигова о взятии под стражу с ошибкой в отчестве, а также постановление об исправлении ошибки в первом документе.

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Суд, Генпрокуратура, Юрий Грымчак, Татьяна Матяш.
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