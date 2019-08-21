Все полномочия ГФС возложил на новое ведомство

Новости Украины:Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства и вступит в силу с момента опубликования документа о переходе ГФС на ГНС.

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение, согласно которому возложил полномочия и выполнения функции администрирования налогов с Государственной фискальной службы (ГФС) на новосозданную Государственную налоговую службу (ГНС), тем самым дав старт работе новому ведомству.

Председатель Налоговой службы Сергей Верланов, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства и вступит в силу с момента опубликования документа.

По его словам, принятие распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию новой службы, в частности, проведения государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевода из ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

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