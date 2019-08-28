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Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа
13:28 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:По церковному преданию, она заранее знала о времени своего перехода из одного мира в другой и готовилась к этому, соблюдая пост и читая молитву.

28 августа православная церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы - день ее перехода из одной жизни в другую. Этот праздник, посвященный Божьей Матери, завершает августовский двухнедельный Успенский пост.

Успенский пост посвящен Богородице. По церковному преданию, она заранее знала о времени своего перехода из одного мира в другой и готовилась к этому, соблюдая пост и читая молитву. Этот пост, который держат верующие, подражая душевной чистоте и жизненному целомудрию Девы Марии, - отголосок ее приготовлений к переходу в Новую жизнь.Священнослужители говорят: "Человек постится не для того, чтобы получить то, что он хочет, а чтобы подготовить себя к получению того, что хочет дать ему Бог".

Интересно, что каждый из церковных постов уникален - он предшествует определенному церковному празднику и принадлежит определенному времени года. Успенский пост считается осенним, а также завершающим год в церковном календаре. Церковь отмечает начало Нового года - Церковное Новолетие - 14 сентября (по новому стилю).

Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Вместе с церковными праздниками резонирует и природа, создавая определенную атмосферу и навевая человеку определенные мысли. Возможно, именно таким образом и разговаривает с нами Творец? В день Святого Николая хочется верить в чудо и загадывать самые удивительные желания, на Рождество и Ивана Купала создается впечатление, что черта нашего мира очень тонкая и ее можно легко переступить, а в праздник Пасхи рождаются силы для новых дел и проектов.

Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите Читать полностью

Какие мысли посещают каждого из нас в праздник Успения Богородицы? Может, о маме или своем отношении к женщине? О чистом (честном) образе жизни или о том, что в современном мире понимается под чистотой и целомудрием женщины? А, может, конец лета проходит в суете, приготовлениях к новому сезону и с грустью об уходящем лете.

Уход Богородицы

После Вознесения Иисуса Христа Мария в основном жила в окрестностях Иерусалима, посещая места, где проповедовал и совершал чудеса ее Сын. Она очень любила молиться в Гефсиманском саду, из которого Христа повели на суд и крестные страдания. Во время одной из ее молитв перед ней явился Архангел Гавриил и сообщил Богородице о том, что через три дня ее земной путь закончится.

Успения Пресвятой Богородицы 2019: поздравления на украинском языке в прозе

Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки

Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравление на украинском в стихах и открытки

В тот день, когда Марии суждено было умереть, комната, в которой она лежала на украшенном одре, окруженная близкими людьми, озарилась ярким светом, и к матери сошел Христос. Он был в сопровождении ангелов и душ ветхозаветных праведников. Мария, увидев Сына, покинула свое земное тело, как будто сладко засыпая.

Апостол Фома не успел на погребение Богородицы и ему разрешили войти в пещеру-гробницу, чтобы он смог попрощаться с Марией. Но в ней апостол увидел лишь погребальный саван, от которого исходил приятный аромат. Тела Богоматери не было. Присутствующие связали это с тем, что Господь забрал тело Марии на Небо, прежде Всеобщего Воскресения.

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Смысл праздника

Славянское слово "успение" означает сон. Возможно, смысл праздника Успения в понимании того, что нет конечной смерти, а соответственно и страха перед ней. Есть жизнь на Земле в физическом теле, и жизнь в другом пространстве и измерении. У каждой жизни есть свои законы существования. У каждого человека на Земле есть все необходимое для того чтобы создать свою жизнь такой, какой он ее хочет видеть. И каждый из нас имеет выбор, чем наполнять свою жизнь, что приобретать, чему радоваться и в каком направлении двигаться. Главное, быть честной с собой и своими желаниями.

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Праздник, Успение Пресвятой Богородицы, История праздника, 28 августа, смысл праздника, Успение Пресвятой Богородицы 2019.
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