Ореховый Спас 2019: украинские традиции и приметы

Новости Украины:Ореховый Спас (Третий Спас) украинцы празднуют каждый год 29 августа, его также называют Хлебный Спас. Какие традиции и приметы связаны с этим праздником.

Ореховый Спас – история праздника

Третий (Ореховый) Спас установлен православной церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Отсюда и другие названия праздника – Полотняный Спас, Спас на полотне, Нерукотворный Спас. По преданию, Иисус умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отразился его лик. Это полотенце с нерукотворным изображением Спасителя исцелил обладателя Эдессы от смертельной болезни, что способствовало распространению там христианства.

Впоследствии именно с этого изображения Иисуса Христа были написаны первые иконы Спаса Нерукотворного.

Откуда взялось название Орехового Спаса?

Третий Спас по праву называли Ореховым Спасом, поскольку в это время достигали лесные орехи, и можно было их заготавливать и освящать в церкви.

По народным наблюдениям, в один и тот же год не могло быть урожая и на орехи, и на хлеб.

Поэтому урожай орехов обещал хороший урожай хлеба на следующий год.

Третий Спас называется Ореховым, потому в это время созревают лесные орехи.

Традиции праздника Орехового Спаса

Ореховый Спас – традиционное время ярмарок. Но и время покупок: отправляться туда просто посмотреть нельзя. Обязательно следовало что-нибудь купить, чтобы на будущий год не испытывать недостатка в деньгах. Особенно ценным считалось принести с "ореховой" ярмарки полотно. Одежда для ребенка, сшитая из него обещала малышу здоровье и благополучие его семьи.

На Ореховый Спас освящают источники, а еще ходят в баню и парятся там с ореховыми вениками. Считается, что сила воды и ореха сделает тело крепким и защитит от недоброго глаза.

Также на Третьей Спас во многих местах были приурочены обряды, связанные с последним хлебным снопом. Поэтому самое главное блюдо на столе – это хлеб, выпеченный из муки нового урожая. Отсюда пошло еще одно название Орехового Спаса – Хлебный. Кроме хлеба, также готовят в этот день пироги с грибами и блюда с орехами, которыми обязательно угощают родных и близких.

Начиная с третьего Спаса сеяли озимую рожь. Третий Спас также проходит с обрядами и процессами малых освящений в храмах. Как правило, прихожане ложат в свои корзины различного вида орехи, однако не возбраняется добавить яблоки, мед и даже овощи.

Ореховый Спас – приметы

Особенностью этого дня и еще одним признаком приближения осени являются ласточки и аисты. На Ореховый Спас птицы улетают в теплые края. Если журавли улетели – жди морозов на Покров.

Грозовой и беспокойный август называют предвестником долгой и теплой осени.

Также в древности девчонки гадали на будущее и любовь. В этот день они срывали орехи и определяли, каким будет будущий год. Спелый и сладкий орех – к большой любви, недозрелый – к важной вести, гнилой – к беде, а горький – к проблемам в отношениях.