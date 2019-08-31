Балан: 200 бойцов Нацгвардии погибли за последние 5 лет

Новости Украины:Все военнослужащие погибли при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС и в других местах на территории Украины.

В Украине за последние 5 лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.

Об этом командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан сообщил в комментарии журналистам после церемонии почтения памяти погибших возле парламента в 2015 году четырех нацгвардейцев.

Говоря о событиях последних 5 лет, он подчеркнул, что "нет хуже, чем вспоминать погибших".

"В Национальной гвардии Украины более 200 военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей - в зоне проведения антитеррористической операции, операции Объединенных сил и при несении боевой службы на территории государства№", - сказал Балан.