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День знаний отмечается 2 сентября: что ждет школьников Украины

День знаний отмечается 2 сентября: что ждет школьников Украины
08:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинские школьники в понедельник, 2 сентября, начинают свой новый учебный год.

В понедельник, 2 сентября, в Украине начало нового учебного года - День знаний.

Об этом сообщает корреспондент.

День знаний - один из главных праздников учебного года - торжественный, волнующий и ответственный. Вместе с тем, этот праздник объединяет все общество - от самых маленьких, тех кто впервые пойдет в школу и станет первоклассником, до серьезных старшекурсников - тех, кто стоит на пороге взрослой жизни. Кроме того, это праздник всех учителей, преподавателей, родителей, бабушек и дедушек, кто с волнением и гордостью собирать и провожать родных чад в школу.

Уже традиционно в первый день учебного года в школах Украины проходит праздничная линейка, где раздается первый звонок. Сегодня его услышат более 400 тыс. первоклассников. Наибольшее количество первоклассников примут школы Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

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В прошлом году в Украине стартовали изменения в среднем образовании, и наиболее ощутимыми они стали в начальной школе. В этом году по принципам Новой украинской школы будут учиться уже 1 млн детей, а общий объем государственных инвестиций в НУШ уже превысил 7 млрд грн.

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Общественные организации напоминают, что руководство школы не имеет права требовать у родителей дополнительных денежных "взносов" на ремонт и другие нужды. Средства должна выделять местная власть.

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Ранее заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что столица полностью готова к новому учебному году.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция охраняют безопасность во время торжественных линеек в школах 2 сентября.

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Минобразования, Школа, Образование, Учебный год, День знаний, 2 сентября.
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