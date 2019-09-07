Зеленский пообещал решить все проблемы освобожденных украинцев

Новости Украины:Президент также поблагодарил всю рабочую группу, причастную к обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Президент Владимир Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинских политзаключенных и моряков.

Об этом Зеленский сообщил в аэропорту "Борисполь" после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

"Я всех поздравляю с возвращением наших героев", - отметил он.

Президент также поблагодарил всю рабочую группу, причастную к обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

"Что касается ребят - сейчас они поедут в "Феофанию"... У нас есть рабочая группа, и все проблемные вопросы по поводу квартир, жилищные вопросы, вопросы по поводу лекарств и любые денежные вопросы важные для них - мы все это сделаем", - пообещал Зеленский.

В киевский аэропорт "Борисполь", где ожидали прибытия из Москвы освобожденных украинцев, прибыл Зеленский и сразу пошел в VIP-терминал.

Ранее адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Напомним, из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса. Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.