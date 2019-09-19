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Четверг, 19.09.2019
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Гончарук: Ключевые направления работы ИНП останутся неизменными

Гончарук: Ключевые направления работы ИНП останутся неизменными
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Гончарук обещает сохранить ключевые направления работы Института нацпамяти.

Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил за работу уволенного главу Украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича и пообещал, что ключевые направления работы Института останутся неизменными.

Такое сообщение Гончарук разместил в Facebook.

"Сегодня правительство поддержало решение об освобождении Владимира Вятровича от должности председателя Украинского Института национальной памяти. Спасибо Владимиру и команде за всю проделанную за эти годы работу и достижения. Ключевые направления работы Института останутся неизменными. Мы достроим Мемориал Героев Небесной Сотни и Музей Революции Достоинства, продолжим создание Архива национальной памяти. Европейское лидерство в сфере свободного доступа к архивам коммунистических спецслужб так же останется за Украиной", - написал Гончарук и добавил, что Институт остается в статусе органа госвласти.

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Вятрович в ответ поблагодарил премьера и подчеркнул обещание относительно продолжения работы Института национальной памяти, сохранения ключевых направлений и завершения институциональных проектов.

Большая семерка полностью поддерживает Украину

Как сообщалось ранее, сегодня экс-руководитель Института Владимир Вятрович пообщался с гражданами, которые пришли к зданию учреждения, чтобы его поддержать.

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Кабмин, Владимир Вятрович, Алексей Гончарук, ИНП.
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