Гончарук: Ключевые направления работы ИНП останутся неизменными

Новости Украины:Гончарук обещает сохранить ключевые направления работы Института нацпамяти.

Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил за работу уволенного главу Украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича и пообещал, что ключевые направления работы Института останутся неизменными.

Такое сообщение Гончарук разместил в Facebook.

"Сегодня правительство поддержало решение об освобождении Владимира Вятровича от должности председателя Украинского Института национальной памяти. Спасибо Владимиру и команде за всю проделанную за эти годы работу и достижения. Ключевые направления работы Института останутся неизменными. Мы достроим Мемориал Героев Небесной Сотни и Музей Революции Достоинства, продолжим создание Архива национальной памяти. Европейское лидерство в сфере свободного доступа к архивам коммунистических спецслужб так же останется за Украиной", - написал Гончарук и добавил, что Институт остается в статусе органа госвласти.

Вятрович в ответ поблагодарил премьера и подчеркнул обещание относительно продолжения работы Института национальной памяти, сохранения ключевых направлений и завершения институциональных проектов.

Как сообщалось ранее, сегодня экс-руководитель Института Владимир Вятрович пообщался с гражданами, которые пришли к зданию учреждения, чтобы его поддержать.