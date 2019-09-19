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Репрессии в Крыму: правозащитники подсчитали уголовные дела активистов

Репрессии в Крыму: правозащитники подсчитали уголовные дела активистов
14:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук КПГ

Новости Украины:За время оккупации Крыма правозащитники зафиксировали множество факто преследования участников мирных собраний.

Крымская правозащитная группа зафиксировала 374 факта уголовного или административного преследования за участие в мирных собраниях за период оккупации полуострова.

Об этом заявил аналитик КПГ Александров Седов в рамках выступления на конференции по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве, сообщает КПГ в Facebook.

По его словам, минимум в 24 случаях выносилось решение об административном аресте, а общая сумма назначенных штрафов достигает 4 млн рублей.

"Власти Российской Федерации продолжают использовать в Крыму согласовательный механизм для запрета проведения мирных собраний и преследования лиц, которые проводят мирные собрания без согласования с властями. Основным инструментом преследования являются статьи административного кодекса, которые предусматривают наказание в виде штрафа или ареста за проведение мирного собрания без получения разрешения со стороны властей", - рассказал эксперт.

Седов отметил, что наиболее часто под преследование попадают участники и организаторы мероприятий с критикой властей РФ или местных администраций, акций против политического и религиозного преследования в Крыму, а также активисты, которые фиксируют действия силовых структур РФ при проведении массовых обысков.

Он также подчеркнул, что оккупанты ограничивают возможность проведения украинских и крымскотатарских национальных праздников или мероприятий, посвященных годовщине депортации крымскотатарского народа.

Одним из примеров подобных действий РФ в этом году является отказ администрации села Зареченское мусульманам в проведении религиозного праздника "Курбан Байрам" 9 августа. Поводом для отказа послужило отсутствие у организаторов дополнительного письменного согласования с Духовным управлением мусульман Крыма.

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"Помимо запретов, власти используют практику запугивания. Сотрудники полиции заблаговременно вручают активистам предупреждения с угрозами административного или уголовного преследования за проведение несанкционированных мероприятий. Не менее семи таких предупреждений вручили крымскотатарским активистам перед годовщиной депортации в мае 2019, еще три перед Днем крымскотатарского флага в июне", - добавил аналитик КПГ.

По его словам, еще одним нарушением свободы мирных собраний является ограничение мест для проведения мирных собраний в оккупированном Крыму.

Так, в декабре 2018 года оставшиеся в Севастополе три разрешенных для проведения мирных собраний места перенесли из центра города на окраину.

"Необходимость получения разрешения от властей при проведении мирных собраний и ограничение списка мест для их проведения нарушает руководящие принципы ОБСЕ по свободе мирных собраний, а именно позитивное обязательство государства по содействию мирным собраниям и презумпцию в пользу проведения собраний", - подчеркнул Седов.

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Он отметил, что КПГ рекомендует странам-участникам ОБСЕ обратить внимание, что РФ своими действиями в Крыму нарушает свои обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения, а применение норм российского права на оккупированной территории Украины нарушает Международное гуманитарное право.

В связи с этим правозащитники призвали ОБСЕ разработать эффективный механизм притиводействия в отношении стран, которые систематически нарушают свои обязательства.

Напомним, освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк рассказал, что его пытали в России в течение пяти дней: держали в железной клетке, били электрическим током и не давали спать, требуя признаться в том, что он якобы участвовал в Чеченской войне.

Освобожденный в рамках обмена с Российской Федерацией украинский активист Владимир Балух заявляет, что его планы на будущее основываются только на желании строить Украину.

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Россия, Крым, ОБСЕ, Права человека, Преследование.
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