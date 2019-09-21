В одной из больниц Польши скончался украинский военнослужащий

Новости Украины:В украинском консульстве в Польше сообщили о смерти украинского военнослужащего.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 53-й отдельной механизированной бригады.

"Печальная весть поступила из украинского консульства в Польше, там на чужбине в больнице умер участник АТО/ООС (53 ОМБр) Гладий Николай Васильевич", - говорится в сообщении.

О причинах смерти военнослужащего не сообщается. Отмечается, что Гладий Николай родился в 1973 году в Долгом Войнилове Ивано-Франковской области.

Как сообщалось ранее, над новым планом разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе уже активно работают эксперты Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщил в интервью "Радио Свобода" министр обороны Андрей Загороднюк.