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Катастрофа "Bourbon Rhode": поисковая операция прекращена

Катастрофа "Bourbon Rhode": поисковая операция прекращена
12:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Судовладелец затонувшего Bourbon Rhode принял решение прекратить поисковою операцию.

Судовладелец затонувшего корабля Bourbon Rhode, на котором находились украинские моряки, прекратил поисковую операцию.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Согласно имеющимся сведениям, местонахождение семерых членов экипажа, среди которых есть украинцы, пока неизвестно. При этом компания судовладельца Bourbon Offshore сообщила о прекращении дальнейшего проведения поисково-спасательной операции", - заявила Денисова.

Омбудсмен сообщила, что безотлагательно обратилась к министру иностранных дел Вадиму Пристайко с просьбой срочно принять меры по содействию поиску пострадавших граждан Украины.

26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

Судьба Bourbon Rhode: владелец судна обещает продолжать поисковые работы

28 сентября в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что трое членов экипажа спасены, двое из них - украинцы.

В компании Bourbon Rhode заявляли, что поиски еще 11 пропавших членов экипажа, среди которых - граждане Украины, продолжаются.

7 октября президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить операцию по поиску шестерых пропавших граждан Украины - членов экипажа судна Bourbon Rhode.

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Людмила Денисова, Вадим Пристайко, Bourbon Rhode.
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