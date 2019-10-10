Катастрофа "Bourbon Rhode": поисковая операция прекращена

Судовладелец затонувшего корабля Bourbon Rhode, на котором находились украинские моряки, прекратил поисковую операцию.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.
"Согласно имеющимся сведениям, местонахождение семерых членов экипажа, среди которых есть украинцы, пока неизвестно. При этом компания судовладельца Bourbon Offshore сообщила о прекращении дальнейшего проведения поисково-спасательной операции", - заявила Денисова.
Омбудсмен сообщила, что безотлагательно обратилась к министру иностранных дел Вадиму Пристайко с просьбой срочно принять меры по содействию поиску пострадавших граждан Украины.
26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.
28 сентября в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что трое членов экипажа спасены, двое из них - украинцы.
В компании Bourbon Rhode заявляли, что поиски еще 11 пропавших членов экипажа, среди которых - граждане Украины, продолжаются.
7 октября президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить операцию по поиску шестерых пропавших граждан Украины - членов экипажа судна Bourbon Rhode.