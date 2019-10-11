Зеленскому передали протест против "формулы Штайнмайера"

Новости Украины:Главу государства в Одессе ознакомили с протестом против имплементации "формулы Штайнмайера".

В Одессе члены "Штаба сопротивления капитуляции. Одесчина" передали Президенту Владимиру Зеленскому обращение с требованием не допустить имплементации в законодательство Украины так называемой "формулы Штайнмайера".

У областной филармонии главу государства, который сегодня представлял вновь назначенного председателя Одесской ОГА Максима Куцего, встретили также участники акции протеста против незаконной застройки приморских склонов города и другие общественные активисты, сообщает корреспондент.

"Мы пришли, чтобы напомнить Президенту Зеленскому в визуальном формате требования "Штаба сопротивления капитуляции. Одесчина" относительно недопустимости реализации "формулы Штайнмайера". Мы подчеркиваем в совместном обращении, подписанном тремя десятками общественных организаций, что выступаем категорически против амнистии боевикам ОРДЛО, против отвода войск и проведения выборов, пока не восстановлена госграница с Россией", - сказал журналистам представитель протестующих Игорь Христов.

Участники акции, которые передали документ помощнице главы государства, держали плакаты с лозунгами "Нет капитуляции!", "Не продавайте Родину!", "Полиция передала власть бандитам" и другие.

Президент подошел к группе одесситов, которые просили принять обращение относительно коррумпированности судей Апелляционного суда Одесской области, относительно незаконной застройки зеленой зоны города, еще одна группа просила повысить размеры социальных выплат малообеспеченным. Глава государства выслушал, в частности, участника акции Юрия Кудиярова, и из рук в руки взял для рассмотрения обращение относительно улучшения государственной поддержки малообеспеченных граждан.

Зеленский также советовал некоторым участникам акции обращаться с жалобами и обращениями в Кабмин и к вновь назначенному председателю облгосадминистрации Максиму Куцему.

Правоохранители не зафиксировали никаких правонарушений или инцидентов, сообщили корреспонденту в отделе коммуникаций ГУ НП в области.

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