Скачать
Пятница, 11.10.2019
Зеленский: Возвращение Крыма станет нашим следующим вызовом
Зеленский: Возвращение Крыма станет нашим следующим вызовом
Москва обвиняет Киев в неразведении сил на Донбассе
Москва обвиняет Киев в неразведении сил на Донбассе
Чехия - Англия: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020
Чехия - Англия: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020
Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша
Беременная Наталка Карпа рассекретила пол малыша

Зеленский: Возвращение Крыма станет нашим следующим вызовом

Зеленский: Возвращение Крыма станет нашим следующим вызовом
17:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: АП

Новости Украины:Глава государства практически круглосуточно работает надо возвращением не только Донбасса, но и Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что работает 24 часа в сутки над прекращением войны на востоке Украины, а вопрос возвращения временно оккупированного Крыма будет следующим вызовом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в Одессе, во время выступления перед военнослужащими и ветеранами АТО/ООС на торжествах, посвященных Дню защитника Украины.

"Я обещал прекратить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши, все мои личные усилия - 24 часа в сутки", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что его позиция в вопросе достижения мира на востоке страны неизменна и она совпадает с позицией украинского народа. "Донбасс - это Украина. И там должен царить мир. Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление наблюдения за государственной границей. А местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству под наблюдением не пулеметов, а международных наблюдателей", - отметил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос временно оккупированного Крыма не остается без внимания.

"Мы не забываем и никогда не забудем об аннексированном Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом", - заявил президент.

"Поверьте, у меня уже аллергия на слово "капитуляция". И хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов не будет. Это - не про меня. И это - не про Украину", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что своеобразный фундамент, который усилит украинскую позицию, составляют грамотная и взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики и обеспечение благосостояния граждан Украины.

У меня уже аллергия на слово "капитуляция": Зеленский выступил в Одессе (Видео)

"Монолитным этот фундамент может сделать только одно - сплоченность и единство всех украинцев. Для нашей главной цели - восстановления территориальной целостности и рождения богатой и сильной Украины. Страны, где счастливо и свободно будут жить наши дети и внуки. Вот это и есть нашим главным национальным интересом", - подчеркнул президент.

Украинцы больше всего верят Зеленскому, Разумкову и Гончаруку

По его словам, активные меры, направленные на реализацию вышеуказанного, закладываются в новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу днем прибыл в Одессу в рамках рабочего визита в Одесскую область.

Владимир Зеленский прокомментировал грядущий национальный праздник День защитника Украины. 

Российское Министерство иностранных дел в официальном обращении заявило, что Украина не спешит с разведением сил возле Петровском и Золотом на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Одесса, Крым, Донбасс, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
02 Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
05 Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он
Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он
Украинцы больше всего верят Зеленскому, Разумкову и Гончаруку
Украинцы больше всего верят Зеленскому, Разумкову и Гончаруку
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Зеленский прибыл в Одессу (Фото, Видео)
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Ограбление Ким Кардашьян в Париже станет основой сюжета нового фильма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь