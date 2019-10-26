Зеленский утвердил положение о службе в резерве ГПСУ

Новости Украины:Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ глава государства издал 25 октября в соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно утвержденному документу, службу в военном резерве Госпогранслужбы проходят граждане, годные к военной службе по состоянию здоровья, которые не достигли предельного возраста пребывания в военном резерве и способны с учетом места жительства (пребывания), профессиональных и моральных качеств проходить службу в военном резерве.

"Граждане, выполняющие воинский долг путем прохождения службы в военном резерве, являются резервистами. Численность резервистов определяется Администрацией Госпогранслужбы с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Госпогранслужбы", - говорится в положении.

Граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период военнослужащие, уволенные с военной службы в органы Госпогранслужбы, и соответствующие требованиям, - в обязательном порядке.

Прохождение службы в военном резерве заключается в выполнении резервистами обязанностей службы в соответствии с задачами, возложенными на органы Госпогранслужбы, в которых они проходят службу в военном резерве на соответствующих должностях, согласно требованиям законодательства и условиям контракта.

Предельным возрастом пребывания в военном резерве есть предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе второго разряда.

Администрация Госпогранслужбы ежегодно до 1 ноября подает в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины информацию о численности резервистов, запланированную для комплектования органов Госпогранслужбы.

Отбор граждан для прохождения службы в военном резерве проводится органами Госпогранслужбы из числа: 1) военнослужащих, увольняемых с военной службы в запас из органов Госпогранслужбы или из воинских частей других военных формирований, дислоцирующихся поблизости, и проживают (находятся) вблизи этих органов Госпогранслужбы; военнообязанных, проживающих (находящихся) в населенных пунктах, в которых или рядом с которыми дислоцируются органы Госпогранслужбы или их подразделения.

Гражданин может быть отобран для прохождения службы в военном резерве при условии соответствия требованиям настоящего положения, и если до достижения предельного возраста пребывания в военном резерве ему осталось не менее 5 лет. Не может быть отобран для прохождения службы в военном резерве гражданин, который в установленных законом случаях не подлежит призыву на военную службу по мобилизации.

С гражданином, в отношении которого принято решение о принятии на службу в военном резерве, заключается контракт о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы.

Призыв резервистов на военную службу по мобилизации осуществляется начальниками органов Госпогранслужбы, в которых резервисты проходят службу в военном резерве, в соответствии с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В особый период на службу в военном оперативном резерве первой очереди в обязательном порядке зачисляются граждане, уволенные с военной службы, который по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в резерве.

Размеры денежного обеспечения и поощрения резервистов и порядок их выплаты устанавливаются Кабинетом министров Украины. Во время прохождения службы резервисты обеспечиваются военной формой по установленным нормам. На резервистов распространяются правила ношения военной формы. Продовольственное обеспечение резервистов осуществляется по нормам, установленным правительством. Финансовое и материальное обеспечение мероприятий, связанных с прохождением службы в резерве, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете для Госпогранслужбы.

При исполнении обязанностей службы в военном резерве резервисты несут ответственность, предусмотренную законом.