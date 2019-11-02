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Судьи готовы перейти к дебатам по делу экс-нардепа Шепелева

Судьи готовы перейти к дебатам по делу экс-нардепа Шепелева
10:43 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В ходе судебного заседания дважды объявлялся перерыв: по инициативе защитника обвиняемого и, непосредственно, самого Шепелева.

Вчера, 1 ноября, в Деснянском районном суде города Киева слушалось дело по факту побега из-под стражи бывшего народного депутата Украины Александра Шепелєва.

Судебное заседание началось в 12:00 утра. Шепелева доставили в суд в сопровождении нескольких конвоиров. Его интересы в суде представляли трое защитников.

Так, защита Шепелева попросил суд взять перерыв на 10 минут, чтобы выяснить, является действительным редакционное удостоверение корреспондента, имеет ли последний страницу в социальной сети Facebook. Также, в ходе перерыва защиту Шепелева пытался установить, с какой целью прибыл корреспондент в суд.

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После окончания перерыва суд приступил к рассмотрению дела.

Со стороны защитников Шепелева было подано несколько ходатайств. Адвокаты Шепелева подробно зачитывали их, на что уходило минимум по полчаса.

Защита Шепелева часто затягивает рассмотрение дела, говорит прокурор по делу Александр Климович.

"Они заявляют ходатайства, которые не основываются на нормах действующего УПК. Принимаются различные меры, как, например, полностью цитируют действующие нормативно-правовые акты. На то, чтобы зачитать ходатайства, в них может уйти больше чем полчаса", - отметил он.

С течением двух часов судебного заседания прокуроры по делу подали ходатайство о переходе к стадии судебных прений. По их словам, стадия дополнений по делу продолжается слишком долго - с июня этого года.

"Защита подает одни и те же ходатайства. Даже те, в которых им уже было отказано. Стоит перейти к стадии дебатов. Она приблизит приговор суда по делу, потому что после стадии дебатов обвиняемому предоставляется последнее слово и суд удаляется в совещательную комнату", - разъяснил Климович.

Адвокаты Шепелева согласились с ходатайством прокуроров. Однако добавили, что если сейчас перейти к стадии дебатов - это ограничит их в праве на защиту обвиняемого. И попросили суд "не спешить" с совершением стадии обсуждения.

В свою очередь Шепелев никак не прокомментировал предложение прокуроров. Он только попросил у суда 30-минутный перерыв, чтобы написать заявление об отводе одного из них.

Напомним, обвиняемый в организации убийств и хищении денег из "Родовид банка" народный депутат 5-го и 6-го созывов Александр Шепелев сбежал из-под стражи за "больничную схему" в 2014 году. Четыре года он скрывался в России и только в 2018 году был задержан украинскими правоохранителями.

За побег Шепелеву грозит до 8 лет лишения свободы.

Другие дела по обвинению Шепелева слушаются в разных судах столицы. В частности Оболонский суд слушает дело по обвинению Шепелева в организации убийства банкира Сергея Кириченко.

Его убили в январе 2003 года. По данным следствия, ему нанесли не менее 14 ножевых ранений.

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Поводом стали бизнес-интересы - ОАО АКБ "Автокразбанк", где Кириченко был председателем наблюдательного совета, успешно функционировало и было конкурентом ЗАО КБ "Донкредитинвест", интересы которого представлял Шепелев.

Следствие утверждает, что исполнителей убийства искала лицо по имени Сергей Чередниченко (водитель экс-нардепа, как пишут СМИ). Исполнители попросили за убийство 40 тысяч долларов.

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Киев, Суд, Экс-нардеп, Александр Шепелєв.
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