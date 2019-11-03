Арест Дубневича, глава МИД Финляндии в Станице и другие главные новости Украины и мира 2 ноября

Суд назначил залог в 100 млн грн для депутата Дубневича.
Высший антикоррупционный суд в субботу постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата (группа "За будущее") Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 млн грн, который должен быть внесен в течении 5 дней.
Дубневич в свою очередь уже готовит апелляционную жалобу на постановление ВАКС.
Вблизи Золотого-4 в Луганской области завершилось разведение сил и средств.
3 ноября, начнется процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны.
В Штабе говорят, что никакой угрозы для местного населения в Золотом-4 после разведения войск не существует.
Режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом будет отменен 3 ноября.
Руководитель внешнеполитического ведомства Финляндии продолжает визит в Украину.
Делегация Финляндской Республики во главе с председателем МИД Пеккой Хаависто отправилась с рабочим визитом на участок разведения сил в Станице Луганской.
В СНБО рассмотрели все предложения к проекту госбюджета-2020.
Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил предложения к проекту государственного бюджета 2020 года.
Первая "ракетка" Украины и №8 мира Элина Свитолина получила право выступать в финале Итогового турнира WTA-2019.
Восьмая ракетка мира Элина Свитолина сумела одолеть Белинду Бенчич (7) в полуфинале Итогового турнира WTA, который проходит в Китае.
Также украинская теннисистка обновила личный рекорд по числу эйсов за матч.
Мюнхенская Бавария крупно проиграла франкфуртскому Айнтрахту поединок десятого тура чемпионата Германии по футболу.
«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.
Каталонская Барселона сенсационно проиграла поединок 12-го тура чемпионата Испании против Леванте.
«Барселона» проиграла «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 1:3.
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука
Шахтер в матче 13-го тура чемпионата Украины крупно обыграл на выезде Карпаты (3:0).
Джордж Мартин прокомментировал закрытие приквела "Игры престолов".
Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый фэнтези-сериал "Игра престолов", признался, что его расстроила новость о прекращении работы над спин-оффом с неофициальным названием "Долгая ночь".
Украинский писатель представил свой роман "Ворошиловград", который был переведен на английском и нидерландском языках.
В г.Гааге в рамках литературно-музыкального фестиваля Crossing Border Festival выступил Сергей Жадан, которого пригласила нидерландская сторона.
В Полтавской области в экопарке кошка выкормила детеныша пантеры.
Вскоре детеныша пантеры переселят, но к родителям его не вернут, так как его отец может воспринять сына как конкурента и покалечить.
В малайзийском городе Куала-Лумпур в отеле St. Regis Kuala Lumpur состоялся международный конкурс красоты "Miss CosmoWorld – 2019".
Конкурс довольно "молодой", ведь берет свое начало только с 2015 года. Данный конкурс отмечает девушек, которые не только красивые, но и обладают "лидерскими качествами".