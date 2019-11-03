Арест Дубневича, глава МИД Финляндии в Станице и другие главные новости Украины и мира 2 ноября

1 Суд назначил залог в 100 млн грн для депутата Дубневича. Высший антикоррупционный суд в субботу постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата (группа "За будущее") Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 млн грн, который должен быть внесен в течении 5 дней. Дубневич в свою очередь уже готовит апелляционную жалобу на постановление ВАКС.

3 Руководитель внешнеполитического ведомства Финляндии продолжает визит в Украину. Делегация Финляндской Республики во главе с председателем МИД Пеккой Хаависто отправилась с рабочим визитом на участок разведения сил в Станице Луганской.

4 В СНБО рассмотрели все предложения к проекту госбюджета-2020. Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил предложения к проекту государственного бюджета 2020 года.

5 Первая "ракетка" Украины и №8 мира Элина Свитолина получила право выступать в финале Итогового турнира WTA-2019. Восьмая ракетка мира Элина Свитолина сумела одолеть Белинду Бенчич (7) в полуфинале Итогового турнира WTA, который проходит в Китае. Также украинская теннисистка обновила личный рекорд по числу эйсов за матч.

6 Мюнхенская Бавария крупно проиграла франкфуртскому Айнтрахту поединок десятого тура чемпионата Германии по футболу. «Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 10-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 5:1.

7 Каталонская Барселона сенсационно проиграла поединок 12-го тура чемпионата Испании против Леванте. «Барселона» проиграла «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 1:3.

8 Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука Шахтер в матче 13-го тура чемпионата Украины крупно обыграл на выезде Карпаты (3:0).

9 Джордж Мартин прокомментировал закрытие приквела "Игры престолов". Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый фэнтези-сериал "Игра престолов", признался, что его расстроила новость о прекращении работы над спин-оффом с неофициальным названием "Долгая ночь".

10 Украинский писатель представил свой роман "Ворошиловград", который был переведен на английском и нидерландском языках. В г.Гааге в рамках литературно-музыкального фестиваля Crossing Border Festival выступил Сергей Жадан, которого пригласила нидерландская сторона.

11 В Полтавской области в экопарке кошка выкормила детеныша пантеры. Вскоре детеныша пантеры переселят, но к родителям его не вернут, так как его отец может воспринять сына как конкурента и покалечить.