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"Дипломаты знали очень много": ИНП Польши опубликовал три книги о Голодоморе

"Дипломаты знали очень много": ИНП Польши опубликовал три книги о Голодоморе
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В архивах ИНП Польши есть много материалов о Голодоморе.

Рапорты польских дипломатов 1932-1933 годов, которые работали в Украине, свидетельствуют о масштабах преступления руководства СССР против украинского народа.

Об этом рассказал работник архива Института национальной памяти Польши историк Марцин Маевский.

"Польские дипломаты знали очень много: эти страшные рапорты свидетельствуют о смертях людей на улицах городов и сел, попрошайничестве и попытках силой попасть на территории диппредставительства не для того, чтобы украсть хлеб, а чтобы порыться в помойках в поисках еды", - сказал историк, отметив , что до Второй мировой войны Польша имела консульства в Киеве и Харькове.

По его словам, польские дипломаты также ездили в другие регионы, чтобы ознакомиться с ситуацией в смежных с Советской Украиной российских регионах: на Дону, в Брянской области или в направлении Москвы.

"И они видели эту разницу: какова ситуация в областях России, а какая - на территории Советской Украины. Российские регионы тоже имели определенные проблемы, но это не был столь масштабный голод, как в Советской Украине ", - подчеркнул Маевский.

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По его словам, тогдашняя польская власть знала много о голоде в Украине, но не сделала ничего, чтобы помочь, в частности этническим полякам, которых в европейской части СССР проживало до 1,5 миллиона, и больше всего - в Украине.

"К сожалению, тогдашнее польское правительство ничего не сделало, чтобы прийти на помощь полякам - гражданам СССР, погибающим от голода. Это вызывает вопросы, поскольку, например, немецкие власти пыталась оказывать какую-либо помощь этническим немцам. Как оказалось, это было возможно ", - подчеркнул историк, добавив, что это отдельная тема для исследований.

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Маевский рассказал, что в архивах ИНП много материалов о том, как украинцы - граждане довоенной Польши реагировали на информацию о страшном голоде в соседней Украине. Речь идет о деятельности Украинской национально-демократического объединения (УНДО), различных нелегальных украинских организациях, а также Украинской греко-католической церкви.

Он напомнил, что усилиями украинцев в Польше 29 октября 1933 года в церквях был объявлен день траура, совершались панихиды по умершим, в этот день в городах страны проходили вече по этому поводу. В то же время, власти СССР пыталась противодействовать этому. В частности, под сильным давлением Москвы МВД Польши тогда запретил организовывать публичные мероприятия в этот день. В то же время, в церквях УГКЦ во время панихид по жертвам Голодомора агенты Кремля, в частности члены Коммунистической партии Западной Украины, криками прерывали проповеди священников, заявляя, что голод в Советской Украине - это ложь.

"Собственно, в протесте против организации искусственного голода в Советской Украине и запрета на проведение вече в Польше во Львове член ОУН убил советского консула Майлова", - отметил Маевский.

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Как заметил польский историк, СССР пытался скрыть правду о многих преступлениях, дезинформируя и дезориентируя различными методами международное сообщество, пытаясь показать альтернативный ход событий. Он напомнил, что в 1932-1933 годах СССР с помощью западных журналистов и политиков пытался убедить Запад, что голода нет, создавая "потемкинские деревни" и приглашая посмотреть на них известных политиков, в частности экс-премьер-министра Франции Эдуарда Эррио, а также демонстрировало на Западе документальный фильм "Урожай".

"Но любая ложь со временем становится известной, как, например, правда о Катынском преступлении или терроре против поляков в СССР 1937-1938 годах", - отметил польский историк.

В то же время, по его убеждению, со временем международное сообщество больше узнает обо всем механизм организации искусственного голода.

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"Думаю, что действия России для умаления масштабов преступления не принесут ожидаемого результата. О Голодоморе будут рассказывать в школах, и это будет считаться одним из крупнейших преступлений советского тоталитарного режима ", - подчеркнул он.

Маевский сообщил, что ИНП Польши опубликовал три книги, где рассказывается о Голодоморе в Украине. В частности, выпущен сборник документов на польском, русском, а также их перевод на украинский язык - рапорты польских дипломатов и разведчиков 1932-1933 годов с Советской Украиной на тему Голодомора, которые хранились архивах ИНП и Службы безопасности Украины. Еще один сборник архивных документов был опубликован в 2008 году, а затем переиздан на английском, его презентация с успехом прошла в университетах Торонто, Эдмонтона, Виннипега и Гарварде. Кроме того, раздел о Голодоморе также в книге ИНП о польско-украинских отношениях 30-40-х годов прошлого века.

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Польша, Голодомор, Марцин Маевский.
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