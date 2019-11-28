День благодарения 2019: Зеленский поздравил всех с праздником

Новости Украины:Владимир Зеленский поздравил с Днем благодарения всех, кто его празднует.

Благодарность превращает незнакомцев в друзей, рутину в радость и маленькие победы в историю.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что он поздравил всех с Днем благодарения.

Gratitude turns strangers into friends, routine into joy and small victories into history. Happy thanksgiving to everyone celebrating today! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2019

"С Днем благодарения всех, кто сегодня празднует!", - написал он в своем Twitter в четверг.

Как известно, День благодарения - это североамериканский праздник, который отмечается во второй понедельник октября в Канаде и четвертый четверг ноября в США. Начиная с этого дня стартует праздничный сезон, включающий в себя Рождество и Новый год.