День благодарения 2019: Зеленский поздравил всех с праздником

Благодарность превращает незнакомцев в друзей, рутину в радость и маленькие победы в историю.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что он поздравил всех с Днем благодарения.

Gratitude turns strangers into friends, routine into joy and small victories into history. Happy thanksgiving to everyone celebrating today!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2019