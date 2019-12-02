ВАКС рассмотрел апелляцию по коррупционному делу главы департамента ОПУ

Новости Украины:Апелляционная палата ВАКС оставила под домашним арестом директора департамента ОП Кондзелю.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе меру пресечения для директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светланы Кондзели.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", - сообщает пресс-служба ВАКС в понедельник.

Как сообщалось, 15 ноября ВАКС избрал бывшему заместителю министра культуры Лесничей, подозреваемой в получении неправомерной выгоды, меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в размере 576 тыс. грн.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

12 ноября сотрудники НАБУ совместно с САП разоблачили и задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды участников, среди которых - руководитель департамента Офиса президента.

В сообщении НАБУ отмечается, что лица задержаны в соответствии ст. 208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Осуществляются безотлагательные следственные действия при участии представителей СБУ.

Среди задержанных – глава одного из департаментов Офиса президента, ее сообщница – бывшая заместительница министра культуры Украины, а также другие участники группировки. Они задержаны непосредственно после получения первой части взятки в размере $150 тыс.

По согласованию прокуроров САП детективы НАБУ 13 ноября уведомили о подозрении руководителя одного из департаментов Офиса президента, экс-заместителя министра культуры Украины и их сообщников.