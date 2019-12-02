Скачать
Понедельник, 02.12.2019
"Зрады не будет": Зеленский перед "нормандским саммитом" записал видеообращение к народу
"Зрады не будет": Зеленский перед "нормандским саммитом" записал видеообращение к народу
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Бой Усик - Чисора примет английский город
Бой Усик - Чисора примет английский город
На страже Вашего здоровья: Google запретила рекламу сомнительных методов лечения
Google запретила рекламу сомнительных методов лечения

ВАКС рассмотрел апелляцию по коррупционному делу главы департамента ОПУ

ВАКС рассмотрел апелляцию по коррупционному делу главы департамента ОПУ
17:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Апелляционная палата ВАКС оставила под домашним арестом директора департамента ОП Кондзелю.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе меру пресечения для директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светланы Кондзели.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", - сообщает пресс-служба ВАКС в понедельник.

Как сообщалось, 15 ноября ВАКС избрал бывшему заместителю министра культуры Лесничей, подозреваемой в получении неправомерной выгоды, меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в размере 576 тыс. грн.

Амосову восстановили в должности ректора НМУ имени Богомольца

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.27 ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

12 ноября сотрудники НАБУ совместно с САП разоблачили и задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды участников, среди которых - руководитель департамента Офиса президента.

В сообщении НАБУ отмечается, что лица задержаны в соответствии ст. 208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Осуществляются безотлагательные следственные действия при участии представителей СБУ.

НАБУ расследует выплату зарплат в конвертах депутатам от "Слуги народа"

Среди задержанных – глава одного из департаментов Офиса президента, ее сообщница – бывшая заместительница министра культуры Украины, а также другие участники группировки. Они задержаны непосредственно после получения первой части взятки в размере $150 тыс.

По согласованию прокуроров САП детективы НАБУ 13 ноября уведомили о подозрении руководителя одного из департаментов Офиса президента, экс-заместителя министра культуры Украины и их сообщников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Коррупция, НАБУ, ВАКС, ОПУ, Светлана Кондзеля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
04 Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
05 В Киеве в пиццерии устроили массовую драку и разбили автомобилем вход заведения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором
Украина предлагает заменить Будапештский меморандум
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь