Дело Маркива: итальянский политик призвал Еврокомиссию не оставаться равнодушной

Новости Украины:Итальянский политик призвал Еврокомиссию отправить наблюдателей на апелляционные слушания суда по делу Маркива.

Итальянский политик, секретарь партии "+Европа" Бенедетто Делла Ведова попросил Еврокомиссию обеспечить присутствие ее наблюдателей в суде при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву.

Об этом говорится в письме политика к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

В частности, Делла Ведова указывает на много неточностей в ходе судебного разбирательства и в приговоре суда первой инстанции, который не учел общих смягчающих обстоятельств.

"Поэтому, мы считаем, что перед риском увидеть повторение грубого акта некачественного правосудия, жертвой которого стал Виталий Маркив, высшие должностные лица Европейского Союза не должны оставаться равнодушными. Учитывая эти мотивы, мы просим Вас, госпожа Президент и Вас господин Еврокомиссар, совершить действия, чтобы апелляционный процесс находился под Вашим наблюдением посредством присутствия на всех заседаниях наблюдателей от Европейской Комиссии", - говорится в письме.

Как сообщалось ранее, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

13 июля адвокат нацгвардейца Рафаэле Дела Валле предположил, что решение по апелляции на приговор Маркиву могут принять в следующем году.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.