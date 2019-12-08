"Страшно смотреть": с волонтером Мирошниченко попрощались в Бахмуте (Фото)

Новости Украины:В Бахмуте прощались с погибшим волонтером Артемом Мирошниченко.

В Бахмуте прощаются с волонтером Артемом Мирошниченко, который умер в больнице от травм, полученных вследствие жестокого избиения.

Об этом сообщила журналистка Анастасия Федченко в Facebook.

"В Бахмуте прощаются с Артемом Мирошниченко, убитым за украинский язык в украинском городе ... Так считают местные активисты", - написала она.

По словам журналистки, на теле волонтера страшные следы избиения. "На Артема страшно смотреть, на нем нет живого места", - отметила Федченко.

Как известно, 29 ноября в Бахмуте вследствие нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. 5 декабря вечером мужчина умер.

Знакомые Мирошниченко утверждают, что активиста избили подростки 16 и 17 лет, которые занимались боевыми искусствами, за то, что он ответил им на украинском.