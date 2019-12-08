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Преступления РФ: в Международный суд поступило 12 сообщений от ГПУ

Преступления РФ: в Международный суд поступило 12 сообщений от ГПУ
18:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПУ

Новости Украины:ГПУ направило в Международный уголовный суд 12 сообщений о Крыме и Донбассе.

Генеральная прокуратура Украины отправила в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) 12 информационных сообщений о масштабных и глобальных нарушениях международного гуманитарного права, тяжелейших военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Необходимо акцентировать внимание на том, что поскольку до 2014 года на территории Украины не осуществлялись такие преступления, то не было ни следственной, ни судебной практики их расследования и рассмотрения. Поэтому, например, прокуратурой Крыма разрабатывалась методика и единый подход к их расследованию. Сейчас систематизируем и разрабатываем единую стратегию по всей Украине для координации работы в этом направлении органов прокуратуры, правоохранительных и других органов государственной власти, а также неправительственного сектора", - сказал Мамедов.

Он напомнил, что в ГПУ создан Департамент военных конфликтов, который станет центральным аналитическим и координационным центром по всем резонансным и сложным преступлениям, совершенным на временно оккупированных территориях АР Крым и Донбасса.

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После встречи с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсудой заместитель руководителя ГПУ подчеркнул, что за последние 3 года только Прокуратурой АР Крым установлены многочисленные факты серьезных нарушений прав человека начиная с февраля 2014-го года - от убийств до использования гражданского населения во время захвата воинских частей и объектов.

Что касается событий на Донбассе, отметил Мамедов, также предоставлялась определенная правовая оценка в МУС. В частности, были направлены документы аналитического характера о соответствии преступлений, совершенных в Украине высшими должностными лицами Российской Федерации и вооруженными группами так называемой "ДНР" и "ЛНР". Речь идет об обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, убийствах и пытках военнослужащих и гражданских, преступлениях в отношении детей.

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Заместитель генпрокурора Украины отметил, что в отчете МУС подчеркивается, что в течение 2020 года Офис Прокурора продолжит анализировать способность национальной системы правосудия Украины самостоятельно расследовать соответствующие преступления, чтобы окончательно решить, какие именно дела необходимо расследовать силами МУС, а в каких будет достаточно расследования, которое будет проводиться украинскими органами правопорядка.

Кроме этого, в отчете содержится определенная оценка событий, которые происходили в Украине в 2013-2014 годах, дополняется информация, опубликованная в ежегодных отчетах с 2015 года.

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В частности, подчеркивается, что территория Крымского полуострова находится под контролем РФ с 18 марта 2014 года, когда было объявлено о "присоединении" Крыма в её состав. И именно с этой даты на события в Крыму распространяется международное гуманитарное право. А, собственно, международный вооруженный конфликт в Крыму продолжается с 26 февраля 2014 года.

"Ситуация на территории Крыма и Севастополя фактически представляет постоянное состояние оккупации", - отмечается в отчете МУС.

Как сообщалось ранее, Международный уголовный суд опубликовал отчет о результатах предварительного расследования в 2019 году, в том числе и ситуации в Украине относительно правонарушений в оккупированном Крыму и на востоке Украины. Документ был представлен 6 декабря в рамках 18-й Ассамблеи государств-участников Римского статута прокурором Международного уголовного суда.

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Россия, ГПУ, Фату Бенсуда, МУС, Гюндуз Мамедов.
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