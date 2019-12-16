Есть ли связь с убийством Шеремета? В Нацполиции прокомментировали обыски у Мухарского

Новости Украины:Полиция опровергла связь обысков в квартире Антина Мухарского с убийством Павла Шеремета.

Обыски в квартире у украинского шоумена были связаны с наркоторговлей его орендаторов.

Об этом заявили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Правоохранители отмечают, что люди снимавшие у Мухарского квартиру занимались незаконным сбытом наркотиков через интернет. У вероятных злоумышленников изъяли всю компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые они могли использовать в преступной деятельности. Сейчас проходит досудебное расследование.

Таким образом, в Нацполиции опровергли заявления Ореста Лютого (он же Антин Мухарский) о вероятной связи обысков в его квартире с убийством украинского журналиста Павла Шеремета.

Напомним, украинский актер и шоумен Антин Мухарский заявил, что в его киевской квартире ночью прошли обыски. Он выразил убеждение, что это может быть связано с недавно появившейся информацией о расследовании убийства украинского журналиста Павла Шеремета.