Дело Шеремета: изъятую у Антоненко мину отправили на экспертизу

Новости Украины:Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко.

Продолжается экспертиза изъятой у Андрея Антоненко, который подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, мины МОН-50.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в комментарии журналистам.

Геращенко отметил, что Шеремет "был убит самодельным взрывным устройством, сделанным на базе одной половины мины МОН-50".

"Сейчас идет экспертиза изъятой у Антоненко 1/2 мины МОН-50. Решается вопрос, есть ли ДНК на этой мини, какие отпечатки пальцев, какое взрывное устройство, откуда эта мина могла взяться ... Мы не можем сегодня утверждать, имеет ли именно эта одна половинка мины МОН-50 (отношение - ред) к вопросу взрыва автомобиля Павла Шеремета", - сказал Геращенко.

В то же время он подчеркнул, что у правоохранителей много вопросов, ведь "не у каждого гражданина есть мины МОН-50 дома, боевые мины".

Геращенко отметил, что следователи будут устанавливать, откуда Антоненко мог взять такое опасное оружие, и кто разделил его на две части.

"Нас очень интересует, где вторая половинка этой мины", - добавил он.

Также на вопрос, можно ли будет после экспертизы понять, что именно другой половиной именно этой мины был убит Шеремет, Геращенко отметил: "Конечно, экспертам поставлена задача: на основе изъятых останков мины из самодельного взрывного устройства, которым был подорван Павел Шеремет, сравнить, какая именно использовалась взрывчатка, с каким химическим анализом, какие именно поражающие элементы были в мине, которая была использована для подрыва Павла Шеремета, и в мине, которая была найдена у Антоненко. Если эксперты скажут, что они тождественны, то будет еще больше вопросов, если скажут, что не тождественны, тогда все равно будем спрашивать у Антоненко, откуда он это взял, кто ему дал эту мину".

Как сообщалось ренее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь, им также избраны меры пресечения.

18 декабря в полиции заявили, что перед обыском в квартире Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину.

В полиции добавили, что 13 декабря следователи при обыске в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

"Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала", - сообщали в полиции.

Напомним, адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко Владислав Добош будет просить апелляционный суд не избирать ей никакой меры пресечения, отменив содержание под стражей.