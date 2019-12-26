На Земле началось последнее в этом году затмение Солнца

Новости Украины:Последнее из пяти солнечных затмений 2019 года произойдет именно сегодня.

Последнее солнечное затмение в 2019 году будет кольцеобразным и пройдет 26 декабря.

Длительность явления (для нашего положения на глобусе) будет немного больше – примерно 83 минуты. Вот только Солнце взойдет полностью в 9 часов 51 минуту, и на его диске справа и снизу уже будет щербинка. А это значит, что затмение началось до восхода дневного светила. Луна будет проходить по диску Солнца справа налево в нижней части диска. Закончится явление в 11 часов 01 минуту.

Наибольшая фаза затмения наступит около 10 часов 20 минут, она составит всего лишь около 0.20. Этого достаточно, чтобы увидеть явление невооруженным (но обязательно защищенным!) глазом, но слишком мало для проявления заметных световых эффектов. Кстати, Солнце в это время будет все еще невысоко (менее 3 градусов) над горизонтом в юго-восточной части неба. Его будет видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Омана. Затем область видимости пройдет Индийский океан, после чего Луну смогут увидеть на юге Индии и в Индонезии. В пике затмение будет видно в районе Сингапура, после чего полоса видимости покроет Тихий океан.

Небольшие фазы затмения (не кольцеобразные) будут видны на крайнем юго-востоке Европейской части России на восходе Солнца и юге Сибири. На Дальнем Востоке затмение произойдет уже на заходе Солнца.

Напомним, это затмение станет пятым в году: 6 января и 2 июля прошли частное и полное затмения Солнца, а 21 января и 17 июля — полное и частное затмения Луны.