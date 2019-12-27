Скачать
Пятница, 27.12.2019
Украина и Россия договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Украина и Россия договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Авиакатастрофа в Казахстане: на борту были украинцы
Авиакатастрофа в Казахстане: на борту были украинцы
Сборная Украины по футзалу - в числе лучших команд Европы
Сборная Украины по футзалу - в числе лучших команд Европы
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря

Чубаров заявил, что крымских татар нет в списках на обмен

Чубаров заявил, что крымских татар нет в списках на обмен
11:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Украина и представители ОРДЛО договорились об обмене заключенными, которое должно произойти 29 декабря.

До завершения 2019 года должен состояться обмен удерживаемыми между Киевом и контролируемыми Россией боевиками ЛНР и ДНР. Однако он будет происходить между Киевом и Москвой, и в списках на обмен - нет крымских татар. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. 

"На самом деле, если отбросить формулировки, стыдливо использующимися сторонами, обмен "пленными" пройдет между Киевом и Москвой. Сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, который постоянно проживает на территории временно оккупированного Крыма и лишенного свободы российскими оккупантами", - написал Чубаров.

Он также отметил, что в списке лиц, подлежащих обмену, не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных-крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова.

Силовики РФ задержали крымских татар, когда те возвращались из заседания суда

Не окажутся на свободе ни один из крымских политзаключенных - этнических украинцев, включая недавно арестованного и обвиняемого в терроризме украинского патриота Олега Приходько и ограниченного решением "суда" в свободе передвижения Николая Семену.

"Замечу, что Офис Президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска возможно других путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма", - добавил глава Меджлиса.

По его мнению, участникам переговоров с украинской стороны было легче согласиться с доводами российской стороны:

"По Крыму не говорим и не обсуждаем. Все, что там происходит, является внутренним делом России", чем жестко отстаивать свободу всех украинских политзаключенных".

Напомним, обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" между Украиной и контролируемыми Россией боевиками состоится 29 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пленные, Крымские татары, Обмен пленными, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
04 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
05 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
Туман и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды
Туман и гололед: водителей предупредили об ухудшении погоды
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь