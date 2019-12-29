Обмен пленными: Швейцария сделала заявление

Новости Украины:В посольстве Швейцарии в Украине приветствовали обмен удерживаемыми лицами.

В посольстве Швейцарии в Украине приветствовали произошедший на Донбассе в воскресенье обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", отметив свой в клад в его подготовку и напомнив, что с последнего подобного обмена прошло два года.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном в воскресенье днем в аккаунте посольства Швейцарии в Украине в соцсети Твиттер.

"Сегодня, два года после последнего обмена, были освобождены и переданы около 220 человек задержанных в связи с конфликтом на востоке Украины. Швейцария рада, что могла сыграть важную роль в подготовке этого последнего освобождения #Украина #ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Сьогодні, два роки після останнього обміну, були звільнені та передані близько 220 осіб затриманих у зв’язку з конфліктом на сході України. #Швейцарія рада, що могла відіграти важливу роль у підготовці цього останнього звільнення #Україна #ОБСЄ — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) December 29, 2019

В ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который состоялся воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), на территорию, подконтрольную властям Украины были возвращены 76 граждан, удерживаемых в ОРДЛО, сообщили в Офисе президента Украины.