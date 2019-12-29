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Обмен пленными: Швейцария сделала заявление

Обмен пленными: Швейцария сделала заявление
19:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В посольстве Швейцарии в Украине приветствовали обмен удерживаемыми лицами.

В посольстве Швейцарии в Украине приветствовали произошедший на Донбассе в воскресенье обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", отметив свой в клад в его подготовку и напомнив, что с последнего подобного обмена прошло два года.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном в воскресенье днем в аккаунте посольства Швейцарии в Украине в соцсети Твиттер.

"Сегодня, два года после последнего обмена, были освобождены и переданы около 220 человек задержанных в связи с конфликтом на востоке Украины. Швейцария рада, что могла сыграть важную роль в подготовке этого последнего освобождения #Украина #ОБСЕ", - говорится в сообщении. 

Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)

В ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который состоялся воскресенье на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), на территорию, подконтрольную властям Украины были возвращены 76 граждан, удерживаемых в ОРДЛО, сообщили в Офисе президента Украины.

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Швейцария, Обмен пленными, ОРДЛО.
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