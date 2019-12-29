Посол Британии: Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных

Новости Украины:Британия призывает РФ освободить всех украинских политзаключенных.

Посольство Великобритании приветствует обмен пленными, который состоялся в воскресенье, 29 декабря.

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter.

"Я приветствую долгожданное возвращение украинцев, которые находились в плену на неконтролируемой территории. Президенту Зеленскому пришлось принимать тяжелые решения для выполнения условий соглашения, достигнутого на саммите нормандской четверки, и возвращения их домой. Теперь пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в РФ и Крыму", - отметила посол.

В другом сообщении Мелинда Симмонс подчеркивает важность наказания тех, кто убивал украинцев.

"Остается важным вынести справедливые приговоры в отношении всех лиц, ответственных за тяжкие преступления, включая насилие против протестующих на Майдане и теракт в Харькове в 2015 году", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен между Украиной и РФ пленными на КПВВ "Майорское" в Донецкой области.

В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141, но 14 человек отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.