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Зеленский о выдаче экс-беркутовцев: Решение политическое, это правда

Зеленский о выдаче экс-беркутовцев: Решение политическое, это правда
22:24 Вс, 29 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский говорит, что освобождение экс-беркутовцев было условием для обмена "всех на всех".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что освобождение пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", обвиняемых в расстреле людей в центре Киева 20 февраля 2014 года, являлось условием проведения обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"По поводу "беркутовцев" – это условие "всех на всех". Условие этого обмена – мы забирали наших героев, я считаю, что это было сложное решение, решение политическое, это правда, и я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты, они все являются героями. И я уверен, что для нас приоритетом является вернуть наших людей", - сказал Зеленский в аэропорту "Борисполь" в воскресенье вечером на брифинге для СМИ после приземления самолета с освобожденными в ходе воскресного обмена 76 украинцами.

При этом он заверил, что их передача не никак не повлияет на расследований "дел Майдана".

Зеленский: То, о чем мы договаривались в Нормандском формате, выполнено

"Почему были без приговоров (экс-беркутовцы - Ред.) – мы разберемся, это никак не будет влиять на дела Майдана... Как я и сказал, дела Майдана мы завершим обязательно", - заверил президент.

Говоря об обоснованности передачи экс-"беркутовцев" в рамках обмена, Зеленский сказал: "Если бы они остались – мы бы не получили наших разведчиков, не получили бы ребят, которые были в Дебальцево".

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"Даже если бы был приговор суда, они (экс-"беркутовцы" – Ред.) бы получили бы пять и шесть лет… Я вам скажу: если бы у меня было сто "беркутовцев" и мне бы предложили одного разведчика, одного, то я бы им отдал сто "беркутовцев" и вернул бы живого разведчика", - заявил глава государства.

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Владимир Зеленский, Обмен пленными, ОРДЛО.
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