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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января

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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января
10:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народный праздник "Игнатьев день" отмечается 2 января (по старому стилю – 20 декабря).

В этот день Православная церковь чтит память Игнатия Богоносца, третьего епископа Антиохийского. Другие названия праздника: "Игнатий Богоносец", "Даниил", "Игнатий", "Иван".

Игнатий жил в 1-2 веках при императоре Траяне, его учителем был Иоанн Богослов. Многие относят его к сирийцам. Согласно преданиям, Игнатий получил свое прозвище Богоносец в связи с тем, что Иисус Христос брал Игнатия на руки, когда тот был ребенком. Есть также версия, что прозвище дано Игнатию в связи с тем, что он был "носителем Божественного духа". Во время Траянского гонения на христиан Игнатий был арестован и направлен из Антиохии в Рим для совершения над ним страшной казни. По прибытии в Рим его бросили к голодным львам на растерзание.

Традиционно в этот день в церквях проходили молебны, направленные на охрану жилища. В этот день необходимо было уделить пристальное внимание родному дому. Церковь призывала поклониться месту, где проживает семья и совершить крестный ход с иконой вокруг него. Это должно было защитить дом и семью от различного рода несчастий и голода.

Женщинам нужно было подготовить дом к празднику — вымыть пол, почистить да подкрасить. Молодежь же вовсю готовилась к святкам: формировались рождественские ватаги для весёлых колядований и все готовили различное праздничное снаряжение — Дидух, "Паучки", "Ежики", а также учили тексты рождественских колядок.

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Также эта дата считалась "яблочным днем": полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа — месяца, когда созревают яблоки. По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.

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Также по приметам на Игнатия нельзя было покупать обувь (к недолголетию): "Кто на Леньковскую сапоги справит, тот себя рано на кладбище отправит" — так говорили наши предки; есть грузди (человек будет тосковать, грустить без нужды); одалживать деньги (даже совсем немного, даже медяк — жить такой человек будет трудно, в нужде); петь песни после заката (голос будет хриплым); закалывать на себе булавки.

Сны, приснившиеся 2 января означают следующее: увидеть себя маленьким - подвергнуться оскорблению (унижению); увидевший цветы, деревья или плоды - иметь успех и прибыль; увидеть своих детей - иметь кратковременное переживание.

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Поговорки и приметы:

Каков Игнатий, таков и август.

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Если солнце ярко светит и стоит мороз, то и в августе оно будет людей баловать и жаром обдавать. Если же слякоть или другое ненастье наступило, то и август будет пасмурным и дождливым.

Если на Игнатьев день иней покрывает деревья, то жди ясной погоды.

Если ночью небо освещает множество звезд, то год будет урожайным.

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Синицы начали громко щебетать – ближайшие ночи будут холодными.

Родившиеся 2 января будут всю жизнь привязаны к родному дому.

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